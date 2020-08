Consoles Xbox: le multijoueur en ligne peut devenir gratuit

State of Decay 2 - Standard Edition

L'expérience ultime de survie contre les zombies Précommandez maintenant State of Decay 2 et obtenez le Pack Survivor exclusif. Inclus : l'arme de mêlée Tapette à Zed, un véhicule exclusif et un assortiment de provisions et d'aptitudes nécessaires à votre survie Une progression RPG. Dans ce monde post-apocalyptique, c'est à vous d'établir une base, développer les compétences de votre personnage et gérer les ressources pour la survie de votre groupe Des décisions cruciales. Chaque décision est lourde de conséquences. Finalement vos propres choix pour survivre pourraient bien vous étonner Disponible sur Xbox One et Windows 10 Optimisé pour Xbox One X et compatible Xbox Play Anywhere