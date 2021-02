«  Considérez-le brûlé  » – Re-Logic annule Terraria pour Google Stadia de manière spectaculaire

Il y a ce domaine bizarre pour les entreprises dans lequel leurs offres sont devenues synonymes de l’industrie au point qu’elles deviennent «trop grandes pour échouer».

La saturation du marché est indéniable pour ces entreprises qui sont généralement construites à l’origine sur l’exécution d’un développement et d’une ingénierie intelligents, mais le poids du malarkey d’entreprise standard devient exponentiellement plus perceptible à mesure que le temps passe alors que les développeurs et les leaders d’opinion s’affrontent contre des poursuites beaucoup plus intéressé par le commerce de l’entreprise que de continuer à innover.

Finalement, le support commence à s’effondrer alors que l’idée « tout peut être automatisé » revient inévitablement à réduire les frais généraux autant que possible, et vous avez frustré les utilisateurs desdits leaders du marché piégés entre des forums obscurs d’antan et un support externalisé ( si vous pouvez les atteindre), et cela prend inévitablement une tête fascinante.

Entrer Re-Logic du très légendaire Terraria, l’artisan de survie 2D de type Metroidvania qui est l’un des jeux les plus appréciés au monde, même avec le retrait suivant La fin du voyage qui a noté la fin officielle du développement pour Terraria après presque une décennie.

Todd Howard de Bethesda se tourne probablement vers Re-Logic comme source d’inspiration: Terraria a publié sur plusieurs plates-formes au point qu’il ne serait pas tout à fait surprenant de découvrir que vous pouvez jouer Terraria sur votre réfrigérateur. De la Nintendo 3DS à la PlayStation Vita, et presque toutes les autres plates-formes franchement imaginables, Terraria a apporté son jeu brillant qui allie habilement exploration et combat dans toutes les plates-formes existantes.

Sauf, apparemment, pour le Google Stadia.

Re-Logic a travaillé à apporter Terraria à la plate-forme qui a franchement été un peu un casse-tête pour les joueurs depuis sa sortie et est rapidement tombée à plat sur son visage: les titres auraient du mal à diffuser en 720p (sans parler de la résolution 4K promise) alors que les jeux évolueraient sous 30 FPS , personne n’a annoncé de titres pour cela, les bailleurs de fonds se sont qualifiés de « dupés par Google », puis Google a fermé son studio principal pour le Google Stadia avant de sortir un jeu.

Maintenant, le développeur de Re-Logic, Andrew Spinks, s’est retrouvé bloqué de son compte de développeur Google au cours des trois dernières semaines sans recours, et cela a finalement pris son envol. Twitter ce matin alors qu’il annonçait qu’il annulait Terraria pour le Google Stadia.

@Google mon compte est maintenant désactivé depuis plus de 3 semaines. Je n’ai toujours aucune idée de pourquoi, et après avoir utilisé toutes les ressources dont je dispose pour résoudre ce problème, vous n’avez rien fait d’autre que de me donner la solution. – Andrew Spinks (@Demilogic) 8 février 2021

Je ne serai pas impliqué dans une entreprise qui valorise si peu ses clients et partenaires. Faire affaire avec vous est une responsabilité. – Andrew Spinks (@Demilogic) 8 février 2021

Le feu et la fureur sont un peu doux à voir car de nombreux utilisateurs ont été frustrés par les offres de Google: une police de contenu draconienne qui démonétise les YouTubers pour avoir proféré des blasphèmes tout en proposant des publicités sexuellement explicites, des publicités qui se moquent du viol et l’annulation des comptes Google s’ils utilisent trop d’émotes dans un flux YouTube Live Gaming.

Faire affaire avec vous est une responsabilité – Andrew Spinks envers Google

Maintenant, la plate-forme qui a été répandue au point de devenir absurde va sauter une plate-forme unique – le Google Stadia.

Probablement l’une des dernières pailles pour les utilisateurs qui se sont trouvés frustrés par l’incapacité de Google à tenir ses promesses avec le Stadia jusqu’à présent, en supposant que le Google Stadia a toujours un consommateur singulier qui l’utilise pour autre chose qu’un aimant à poussière sur lui-même. .

«Trop gros pour échouer» devient synonyme de «trop gros pour s’en soucier».