Conservez vos souvenirs avec un album photo 

À l’heure où le numérique est de plus en plus important, on stocke toutes nos données et nos souvenirs dans nos appareils électroniques. Toutefois, nous n’avons pas idées de ce que vont devenir nos photos. Il peut être alors bon de faire développer des souvenirs pour les garder précisément pour toujours.

Les différents usages de l’album photo

Les utilisations des albums photos sont infinies. Que vous viviez un moment particulier, un événement, une naissance, il est toujours important de marquer le coup. Vos souvenirs peuvent être gardés précisément en les imprimant sur papier.

À quelle occasion offrir un album photo ?

Ce livre photo souvenir peut être l’occasion de vous faire un cadeau ou de faire un cadeau à autrui. Il donnera l’émotion attendus à la découverte des moments partagés ensemble. Vous pouvez en créer un pour :

Un mariage ou le vôtre

Un anniversaire

La naissance d’un enfant

Une fête : fêtes des Mères, Pères ou encore St-Valentin

Un évènement ponctuel et particulier : un spectacle etc

Un voyage, des paysages dont vous souhaitez vous remémorer

Ainsi redécouvrez chaque année avec émotions des moments précieux avec vos proches et vous-même. C’est un objet personnalisable que vous adapterez en fonction de la personne à qui vous l’offrez. C’est un moyen de garder des mémoires d’amitié, d’amour, d’évolution, de vie d’un être, etc. L’album photo est un cadeau unique et personnelle qui saura faire plaisir.

De même, vous pouvez en créer un pour vous afin de conserver vos souvenirs.

La création d’un album fait main

Vous pouvez créer vous-même. Cela donne une touche originale et artisanale si vous l’offrez. Vous avez la possibilité d’acheter des carnets conçus à cet effet. Il vous suffira de faire imprimer les photos et les coller comme vous le souhaitez. De plus, une fois cela fait vous pouvez le customiser en scrapbooking. Vous aurez ainsi une quantité d’embellissements, de chutes de papiers à motifs, des stickers, mais aussi petits tissus que vous pourrez coller pour décorer votre livre.

La création d’un album en ligne

Il y a de nombreux sites qui vous permettent de réaliser des livres photos en ligne. Vous pourrez ainsi choisir des thèmes, des couleurs des formats différents en fonction de l’occasion. Il est possible également de personnaliser le tout en y ajoutant des légendes en dessous des photos ou encore, des dates importantes. Ces livres sont parfaits pour raconter une histoire à travers les souvenirs partagés.

Si vous souhaitez apporter une variante au classique livre photo habituel vous pouvez opter pour faire un album photo 3D. L’entreprise FlexiLivre propose ce type d’album photo original.

L’album photo en 3D de FlexiLivre

L’entreprise FlexiLivre se propose de réinventer l’aspect premier du livre photo en vous faisant revivre vos moments d’une autre manière.

Créer un album photo en 3D

En effet, vous pourrez découvrir vos photos dans une perspective presque réelle. Pour cela, vous enfilerez vos lunettes 3D et pourrez redécouvrir avec joies et surprises vos photos. Pour créer ce petit bijou, il vous suffira de vous rendre sur le site internet de FlexiLivre dans la catégorie adéquate.

Vous aurez le choix entre plusieurs formats et couvertures pour celui-ci. Vous n’aurez qu’à importer vos photos et les placer à votre convenance. Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu’à commander. Si c’est un cadeau, vous pouvez également ajouter un coffret-cadeau fabriqué par des matériaux recyclables.

L’entreprise FlexiLivre

Pourquoi opter pour FlexiLivre ? Tout d’abord, les produits sont imprimés et fabriqués en France. L’entreprise se veut être au plus proche de ses clients en proposant un service client de qualité. Ce dernier est basé en France et disponible 7 j/7. La fabrication et la livraison sont rapides et vous pouvez recevoir votre album en 48 h. Si vous avez un quelconque problème avec votre commande, l’entreprise se charge de vous trouver une solution très rapidement et, dans les cas les plus importants, de vous renvoyer un livre photo.

FlexiLivre est une entreprise écoresponsable qui veut continuer d’évoluer dans cette démarche écologique. Pour cela elle compense les émissions de CO₂ qu’elle produit. Le papier des albums porte le label Imprim’Vert. Cela veut dire qu’il provient de forêt gérées de façon durables. Elle soutient également des projets écologiques pour continuer dans cette démarche.