Consequence et son fils Caiden, 9 ans, lancent de la musique le même jour

Il n’est pas rare que les enfants de rappeurs suivent les traces de leurs parents lorsqu’ils entrent eux aussi dans le jeu du rap. Consequence ouvre la voie à son fils Caiden qui, à seulement neuf ans, s’est lancé dans l’industrie en tant qu’artiste Hip Hop, et maintenant le duo père-fils a abandonné la musique le même jour. Le fier père publie régulièrement des articles sur les compétences et les réalisations de son fils aussi souvent qu’il le peut, donc pour Cons et Caiden, publier des projets en même temps est une histoire en devenir pour la famille Mills.



Les succès de Consequence ont été largement documentés car le rappeur-producteur a travaillé avec des groupes comme A Tribe Called Quest, Kanye West, Papoose, Patti LaBelle, Conway The Machine, John Legend, Royce Da 5’9 « , Beyoncé, Kid Cudi et On pourrait suggérer que Caiden a de grosses chaussures à remplir, mais il semble que le jeune rappeur se fraye un chemin plutôt que de sauter dans la voie de son père.

« Nous sommes passés de Being in the Red Now, nous sommes in the Black ALL BLACK », a écrit Consequence sur Instagram. « Rien ne m’apporte plus de joie que de montrer à @ caiden817 les traces d’un homme. Un vrai homme prend soin de sa famille. »

Les artistes de 192 Records ont partagé les vidéoclips de leurs nouvelles sorties: Cons a abandonné son single et son clip pour « Lost a Million » tandis que Caiden The Crownholder a partagé sa piste et son visuel pour « Phase Two ». Découvrez deux générations de Hip Hop ci-dessous.