Conseils télévisés le dimanche

“Grill den Henssler” (VOX) commence avec de nouveaux épisodes. Dans “Logan Lucky” (ProSieben), Channing Tatum et Adam Driver veulent beaucoup d’argent lors d’une course automobile. Dans le remake de Disney de “La Belle et la Bête”, Emma Watson enchante comme Belle (RTLzwei).

20 h 15, VOX, Grill den Henssler – Henssler vs. Maltster, émission de cuisine

Bataille des géants de la cuisine: dans l’épisode spécial “Grill den Henssler”, les deux ego-raubeine Henssler et Mälzer s’affrontent dans une bataille de cuisine directe. Entre cours d’improvisation, entrée, plat et dessert, batailles verbales houleuses, estime de soi excessive et cours de frontière culinaire sont certains. Parce que dans la spéciale, il y a des raffinements inattendus pour les deux chefs hambourgeois. Qui peut gagner le duel?

20 h 15, ProSieben, Logan Lucky, comédie

Les frères Jimmy (Channing Tatum) et Clyde Logan (Channing Tatum) sont perdants. Pour être du côté ensoleillé de la vie, ils planifient un vol sans précédent. Puisqu’ils ne comprennent rien du tout, ils reçoivent des renforts. Les deux doivent libérer de prison l’expert en crackers et explosifs Joe Bang (Daniel Craig).

20h15, RTLzwei, La Belle et la Bête, long métrage fantastique

La belle Belle (Emma Watson) est emprisonnée dans un château par une bête (Dan Stevens), qui a été autrefois maudite par une sorcière à cause de sa nature émotionnellement froide. Malgré la situation difficile, elle accepte sa situation et se fait de nouveaux amis. Ils voient en elle celui qui pourrait briser le charme et transformer tout le monde dans sa vraie forme. Mais les villageois sont après la bête prétendument malveillante.

20 h 15 RTL, Passagers, Romance de science-fiction

Afin de repeupler une planète, des milliers de personnes sont envoyées dans un voyage galactique par vaisseau spatial. En raison d’un dysfonctionnement, Jim (Chris Pratt) est réveillé trop tôt du sommeil profond artificiel et tente de faire face à la solitude sur le navire. Après un an d’isolement complet, il prend une décision fatale et sort la jolie passagère Aurora (Jennifer Lawrence) de l’hyper sommeil.

20h15, sam.1, miel dans la tête, comédie tragique

Lorsque Tildas (Emma Schweiger) Grand-père Amandus (Dieter Hallervorden) doit déménager dans un foyer à cause de sa maladie d’Alzheimer parce que ses parents Niko (Til Schweiger) et Sarah (Jeanette Hain) ne veulent pas prendre soin de lui à la maison, le gamin de dix ans kidnappe le vieil homme. sans plus tarder. Parce qu’elle connaît son plus grand souhait: revoir Venise, la ville où Amandus a rencontré son grand amour, décédé depuis. Les deux partent pour un voyage extraordinaire.

