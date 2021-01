Conseils pour soigner un «  foyer malade  »

Connaissez-vous ce mauvais pressentiment lorsque vous êtes avec une personne toxique? Vous savez ce stress que vous rapportez à la maison, ce combat avec votre partenaire, cette mauvaise humeur ou cette visite pleine de gros yeux? Tout cela affecte l’énergie de votre maison!

Mieux expliquer, votre maison est comme vous: une éponge. Tous les mauvais sentiments et émotions que vous ressentez ou que quelqu’un apporte chez vous, elle les absorbe; tout comme vous vous sentez mal et déprimé par l’accumulation de ce type d’énergie négative, votre maison tombe également malade!

Ainsi, même si vous oubliez finalement les raisons qui vous ont fait stresser, votre maison conservera toujours cette énergie économisée, ce qui aura des conséquences pour vous sous forme de nuits blanches, de fatigue inexpliquée, d’objets se cassant fréquemment, de mauvaise humeur, de stress, de sentiments que vous êtes coincé, malaise et impatience. Ça n’a pas l’air bien, n’est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, car il y a une solution!

Consultez ci-dessous 10 conseils pour soigner votre maison malade.

1. Laisser les portes et fenêtres ouvertes

Lorsqu’une personne se noie, son énergie se vide à la fois de la tentative de nage et de l’essoufflement. Le raisonnement est le même avec votre maison: quand l’air ne circule pas, il n’y a pas d’énergie. Alors gardez les portes (si sûres) et les fenêtres ouvertes!

2. Nettoyer

Bien sûr, se débarrasser de ce que vous n’utilisez plus est toujours utile, mais le plus important est le nettoyage de base. Un évier rempli de vaisselle, des ordures éparpillées dans la maison, de la vaisselle éparpillée dans les pièces … Tout cela n’est pas bon pour l’énergie de la maison. Essayez donc de garder votre maison aussi organisée que possible.

3. Placez plus de plantes à la maison

La photosynthèse elle-même est un processus de purification, il faut donc s’attendre à ce que les plantes de votre maison aient le même objectif. Le vert et ce filtre à air naturel seront parfaits pour renouveler l’air de la maison et donner cet accent de tranquillité dans la décoration.

4. Utiliser et abuser du sel

Le sel est idéal pour absorber l’énergie négative de la maison. Vous pouvez l’utiliser de plusieurs façons: mettre de l’eau et du sel dans un aérosol et des éclaboussures dans les pièces de la maison, mettre du sel dans les coins de la maison, le laisser pendant 48 heures puis nettoyer ou mettre du sel à l’entrée de votre maison et autour de la propriété.

5. Activez le son

Dans la nature, tout est un cycle et tout change. Les sons de la nature sont assez puissants et peuvent vous aider à renouveler les énergies de la maison. Alors, mettez le son des oiseaux, de l’océan ou de tout autre bruit de la nature que vous aimez, car cela apportera sûrement un nouvel air à votre maison.

6. Pariez sur les miroirs

Les miroirs sont parfaits pour éclaircir l’esprit, mais aussi pour attirer l’énergie positive dans la maison, sans oublier qu’ils sont d’excellents moyens d’augmenter l’espace de la maison, en plus d’être une main sur le volant pour les vainqueurs de service. Alors investissez dans des miroirs dans les pièces de la maison et évitez ceux qui ont des arêtes vives, car ils peuvent attirer une énergie plus conflictuelle dans la maison. N’oubliez pas: trop c’est trop, donc trop de miroirs peuvent avoir l’effet inverse de ce que vous recherchez.

7. Sonnez la cloche

Les cloches sont des outils assez puissants. La cloche a le pouvoir d’attirer votre attention et vous met en alerte: du coup, vous n’êtes plus stagnant. L’effet est le même avec votre maison. Lorsque vous faites sonner une cloche trois fois dans chaque coin d’une pièce, vous mettez en mouvement cette énergie stagnante et renouvelez les énergies de l’espace.

8. Investissez dans l’arôme

Les odeurs agitent nos esprits. Le même effet est reproduit dans notre maison. Investissez dans de l’encens pour nettoyer l’environnement. Si vous cherchez de l’huile pour diffuseurs, recherchez celles qui sentent le citron ou l’orange, car elles donnent une sensation de propreté, de fraîcheur et de bonheur.

9. Utilisez des cristaux

Chaque cristal a un pouvoir spécial, vous ne pourrez donc pas emmener ceux que vous trouvez simplement plus beaux chez vous. Afin de dissoudre les énergies négatives, vous pouvez utiliser une tourmaline noire. Si vous voulez transformer des sentiments et des émotions négatifs en sentiments positifs, n’hésitez pas à utiliser du quartz rose.

10. Méditer

Imaginez une lumière dorée et brillante dans votre cœur. Pendant que vous respirez, imaginez cette lumière se répandre hors de votre corps. Maintenant, étendez encore plus cette lumière à chaque pièce de votre maison, en imaginant que, partout, cette lumière touche toute l’énergie stagnante et la purifie.

Suivez nos conseils et voyez comment votre maison sera renouvelée, saine, sans énergie négative et, surtout, gardez un œil sur l’amélioration de votre santé physique et mentale! N’oubliez pas non plus de nous dire dans les commentaires ce que vous avez fait pour nettoyer l’énergie dans votre maison et comment cela a amélioré votre vie!