Conseils pour obtenir un streaming ininterrompu de haute qualité

Avec l’ère de la technologie, le mot streaming est de plus en plus entendu partout. Il désigne une méthode de diffusion de contenus audiovisuels en flux continu. Les vidéos en streaming sont de plus en plus nombreuses sur le marché actuellement et le streaming est devenu la principale source de consommation des biens culturels. Mais la plupart du temps, on perd notre temps sur le chargement des vidéos et à la limite, ça rend même notre expérience streaming moins intéressante et fatigante. C’est pour cela que nous avons concocté une liste des habitudes à faire pour avoir une vidéo en streaming ininterrompu de haute qualité.

Le routeur :

Bien choisir le routeur :

Si vous disposez d’un routeur bi-bande à haut débit avec un forfait haut débit flamboyant, votre streaming vidéo fonctionnera à merveille. Les routeurs prenant en charge la technologie Wi-Fi 802.11ac sont les choix idéaux pour visionner des vidéos en haute définition et en résolution 4K.

Bien placer le routeur :

Il faut éviter les angles morts, pour cela il faut bien placer le routeur. Un angle mort peut généralement être découvert lorsque l’indicateur de signal Wi-Fi de votre appareil n’affiche qu’une ou deux lignes. Dans ces zones de faible signal, vous pouvez utiliser des points d’accès qui étendent la couverture du réseau câblé dans l’espace sans fil qui renforce le signal de votre routeur existant. Ces dispositifs peuvent être achetés dans n’importe quel magasin d’électronique.

L’utilisation de la connexion :

Trop d’utilisateur peut ralentir la vitesse de la connexion :

Ceci est un des problèmes que l’on rencontre fréquemment dans une maison où il y a beaucoup de locataires. Votre connexion Internet ne peut pas tout faire. Pourtant, nous avons de nombreux appareils et des tonnes de trafic internet qui entrent et sortent de nos maisons, ce qui signifie que nous finissons rarement par avoir la connexion optimale que nous payons. Il est conseillé de bien se concorder dans la maison pour l’utilisation de la connexion. Que vous diffusiez en continu sur des consoles de jeux vidéo, des PC, des télévisions ou des appareils mobiles. Même si un appareil qui n’est pas utilisé, mais est connecté au Wi-Fi, peut vraiment ralentir la connexion.

Vérifiez votre appareil de streaming :

Si vous diffusez des vidéos en continu sur un ordinateur portable ou un téléviseur, assurez-vous qu’aucun téléchargement ne s’exécute en arrière-plan. Fermer tous les téléchargements et vider la mémoire cache de votre appareil. Cela peut également modifier la vitesse et la qualité de la diffusion vidéo en continu. La réduction du nombre de connexions simultanées sur le réseau et la mise à jour du logiciel de l’appareil sont d’autres mesures permettant de résoudre les problèmes de diffusion en continu.

Utilisation de VPN pour avoir une accessibilité plus facile aux streaming :

Un anonymat assuré :

Un VPN va vous permettre de naviguer anonymement dans différents sites. Tout ce qui vous concerne sur internet, votre adresse IP, sera masqué. Donc peu importe ce que vous allez voir ou regarder sur internet vous serez totalement anonyme.

Contourner les géo-restrictions et débloquer des sites :

Si vous êtes confronté à un site web non accessible, ou non autorisé dans un endroit quelconque, vous pouvez toujours utiliser votre VPN pour les débloquer. Il est par exemple possible d’accéder à des vidéos qui sont interdites dans votre pays, le VPN empêche le FAI de voir ce que vous faites sur internet et où vous êtes.

Choisir son VPN :

Mais il est nécessaire de bien choisir son VPN, parce que de nombreux VPN sont en fait impliqués dans des pratiques malveillantes. Donc il faut se protéger et se sécuriser à tout prix, un guide des meilleurs VPN gratuits par Wizcase est consultable pour trouver celui qui vous correspond le plus. Le VPN vous garantit la qualité du streaming puisque vous pouvez regarder tout ce que vous voulez sans restriction.

En somme, il est facile pour nous de toujours blâmer les services de streaming lorsque notre vidéo n’est pas au top. Mais ce n’est pas toujours de leur faute si vous n’avez pas de vidéos de hautes qualités et ininterrompues, il est possible que ce soit un problème qui vient de chez vous et que vous pouvez régler vous-même. Alors veuillez vérifier les moindres détails lors de votre utilisation parce que cela peut vous épargner beaucoup de temps et garantir la sécurité.