Conseils pour les débutants dans Demon’s Souls pour PlayStation 5

Les jeux FromSoftware sont toujours difficiles à comprendre, nous vous proposons donc ce guide du débutant sur Demon’s Souls.

Il est possible que de nombreuses personnes sautent dans le train en marche de la saga Soulsborne avec le tout nouveau Demon’s Souls. Et ce n’est pas pour moins, le début de la saga, le début de tout, a commencé par un jeu rude, difficile à comprendre et à jouer. Mais c’est pour cela que nous sommes là, pour vous faciliter la vie. Par conséquent, nous vous laissons ces conseils pour débutants dans Demon’s Souls.

Il convient de rappeler que le titre de Bluepoint conserve toute l’essence de l’original qui, à son tour, serait la base sur laquelle toute la saga serait construite plus tard. Ainsi, quelques conseils que vous pouvez voir ici seront utiles pour le reste des jeux de la saga.

Classe initiale

Comme dans tout jeu de rôle, dans Demon’s Souls, nous pouvons créer le personnage à notre goût. La classe initiale est importante, car elle n’est pas non plus indispensable, car nous pourrons modifier nos statistiques au fur et à mesure que nous progressons.

Parmi les classes principales, la classe des Templiers est peut-être la meilleure pour commencer: une bonne armure, une bonne arme, un miracle de guérison et un bouclier décent. Vous serez un tank, mais avec sa hallebarde vous pourrez attaquer à distance sans trop de complications.

Le seul inconvénient est que, en roulant, vous le ferez lentement … à moins que vous ne détachaiez des parties de l’armure. Ici, l’important est le dossard, vous pouvez donc enlever le reste et rouler comme Dieu l’a voulu.

Premier boss et niveau supérieur

Comme d’habitude dans la série, sauf dans Dark Souls II, vous ne pourrez pas monter de niveau tant que vous n’aurez pas vaincu le premier boss. La première zone est un peu sanglante, et accéder au boss de Phalanx vous coûtera dieu et vous aidera. Heureusement, c’est un patron facile si vous connaissez quelques astuces.

Et est-ce que deviner les astuces de chaque boss dans ce jeu est vraiment facile. Normalement, dans la zone, on peut voir des objets qui nous disent comment procéder … et que voit-on ici? Eh bien, des bombes incendiaires et des objets pour imprégner notre arme de feu. C’est aussi simple que cela: le boss est faible pour tirer, utilisez-le contre lui et vous gagnerez. Une fois vaincu, nous pouvons monter de niveau, mais que faut-il améliorer? Pour l’instant, la santé et la résistance sont basiques, mais pour faire plus de dégâts …

Armes et mise à l’échelle

Lorsque vous prenez une arme, vous devez vous y rendre dans le menu et appuyer sur la case pour voir ses statistiques. Ci-dessous, vous verrez quelques symboles représentés par un bras, une main, un rayon bleu et une étoile. Ce sont la force, la dextérité, la magie et la foi, des attributs que nous pouvons améliorer en montant de niveau.

Eh bien, à côté de ces symboles apparaîtront des chiffres et des lettres. Les nombres indiquent le niveau d’attribut requis pour pouvoir utiliser cette arme. Les lettres sont la chose importante, car elles indiquent l’échelle des dégâts de l’arme. Par exemple, si nous avons une épée qui met un C dans l’attribut de force et un D dans l’attribut de dextérité, si nous voulons faire plus de dégâts à chaque fois que nous montons de niveau, nous devons augmenter la force, car les dégâts de cet attribut évoluent mieux.

Notez que cette mise à l’échelle va de E à S, et que cette mise à l’échelle peut être améliorée au fur et à mesure que nous améliorons l’arme chez le forgeron. C’est déjà une classe plus avancée, mais pendant le jeu, vous collecterez des fragments de «pierres» avec lesquels améliorer chaque arme.

L’ordre à suivre

Demon’s Souls, une fois que le boss initial a été vaincu, nous pouvons accéder librement à n’importe quelle Archstone des 5. Il n’y a pas d’ordre stipulé, mais il y en a un recommandé en fonction du défi posé par chaque zone. Chaque Archstone, à l’exception de la première, est divisée en trois sections. Il est courant de voir des références sur internet avec une nomenclature un peu étrange: zone 1-2, 3-1, 4-2 …

La zone 1-1 est le premier Archstone, où nous commençons. Une fois que nous avons vaincu le boss, nous irions dans la zone 1-2. Chaque zone se termine par un boss à l’exception des zones 3 des quatre autres Achipstones qui ne sont que la confrontation elle-même.

Avec cela expliqué, comment procédons-nous? Eh bien, une fois que nous avons déverrouillé les autres Archstone, nous devons avancer dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la première Archstone que nous visitons. Avec cela clair, il doit toujours passer au premier boss et, une fois vaincu, passer au prochain Archstone.

Ce n’est pas obligatoire, mais c’est recommandé. Lorsque vous battez le deuxième boss d’Archstones 2 à 5, vous pourrez accéder au boss final d’Archstone sans passer par plus de zones, et la vérité est que vous pouvez le faire à la sauvette, car ils sont les plus faciles.

Mieux vaut toujours aller dans l’état d’Alma

Dans le jeu, nous avons deux états: le corps et l’âme. Le premier est celui que nous obtenons en battant un boss et nous aurons toute notre vie. Le deuxième état limitera notre vie à la moitié (à moins que nous n’utilisions l’anneau dans la zone 1-1) mais alors, pourquoi aller dans l’état d’Alma?

Facile: par le système Trends que nous expliquons ici. Mais en bref, si nous mourons trop de fois dans l’état du Corps, l’Archstone correspondant sera plus difficile. Par conséquent, il vaut mieux qu’à chaque fois que vous êtes dans l’état du corps, vous vous suicidiez dans le Nexus, car y mourir n’affecte la tendance d’aucun monde.

Et tout cela est à blâmer, nous espérons que ces conseils de base vous serviront de guide pour votre promenade à travers Boletaria. Nous savons que c’est difficile et que vous aurez du mal, mais cette première fois, il sera brûlé et vous deviendrez accro à la saga en un clin d’œil.