Conseils pour l’appareil photo intelligent pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google prennent des photos aussi belles que presque n’importe quel autre téléphone. En plus d’un matériel solide, le duo propose un logiciel puissant avec de nombreuses fonctions. Nous vous révélons comment tirer le meilleur parti des appareils photo Pixel.

Pixel 6 et Pixel 6 Pro : les appareils photo peuvent le faire

Pixel 6 Pro apporte le matériel photo le plus puissant. Vous prenez des images sans flou et à contraste élevé avec l’appareil photo principal de 50 mégapixels à stabilisation optique, zoomez sur des sujets éloignés avec le téléobjectif de 48 mégapixels et capturez des paysages et des bâtiments avec l’objectif ultra grand angle, qui a un résolution de 12 mégapixels. Le champ de vision de 94 degrés de la caméra selfie de 11,1 mégapixels garantit que tous vos amis s’intègrent dans l’image.

Le Pixel 6 se passe du téléobjectif. De plus, la caméra selfie du modèle standard a une résolution de 8 mégapixels et le champ de vision est de 84 degrés. Sinon, Pixel 6 et Pixel 6 Pro disposent du même équipement photo puissant. Vous avez donc plusieurs caméras disponibles sur les deux téléphones Google pour vous défouler de manière créative.

Application appareil photo : comment prendre des photos





Grâce à l’application appareil photo accessible, prendre des photos avec les téléphones Google est très facile. Vous pouvez basculer entre les différentes caméras à l’arrière en un clin d’œil. Les options suivantes sont disponibles au-dessus du bouton de déclenchement :

« 7x » : Appuyez pour sélectionner l’objectif ultra grand-angle. Cela vous permet de capturer une partie particulièrement importante de l’environnement, pour des photos de paysages, des photos d’architecture et des panoramas de villes, par exemple.

» : Appuyez pour sélectionner l’objectif ultra grand-angle. Cela vous permet de capturer une partie particulièrement importante de l’environnement, pour des photos de paysages, des photos d’architecture et des panoramas de villes, par exemple. « 1 » : Avec cette option, vous sélectionnez l’appareil photo principal de 50 mégapixels. L’appareil photo utilise un processus appelé « pixel binning ». Il combine plusieurs pixels pour capturer plus de lumière et ainsi augmenter les détails et le contraste. Pour cette raison, les photos ont , qui finissent par étant stocké sur l’appareil, une résolution réelle de 12 mégapixels.

» : Avec cette option, vous sélectionnez l’appareil photo principal de 50 mégapixels. L’appareil photo utilise un processus appelé « pixel binning ». Il combine plusieurs pixels pour capturer plus de lumière et ainsi augmenter les détails et le contraste. Pour cette raison, les photos ont , qui finissent par étant stocké sur l’appareil, une résolution réelle de 12 mégapixels. « 2 » : sélectionnez cette option pour utiliser le zoom 2x.

» : sélectionnez cette option pour utiliser le zoom 2x. « 4 » : Appuyez sur cet élément de menu pour prendre des photos avec un zoom 4x. Le Pixel 6 Pro utilise pour cela le téléobjectif de 48 mégapixels.

» : Appuyez sur cet élément de menu pour prendre des photos avec un zoom 4x. Le Pixel 6 Pro utilise pour cela le téléobjectif de 48 mégapixels. Zoom hybride jusqu’à 20x: Afin de zoomer sur des motifs encore plus éloignés, vous pouvez zoomer sur l’image par incréments fins jusqu’à 20x. Pour ce faire, placez deux doigts sur l’écran tactile dans l’application appareil photo et écartez-les.

Si vous souhaitez prendre un selfie normal, appuyez sur le symbole avec les deux flèches à gauche du déclencheur. C’est ainsi que vous prenez des selfies dans lesquels vous et l’arrière-plan sont mis au point. Si vous souhaitez créer un selfie avec un arrière-plan artistiquement flou (« bokeh »), vous appuyez également sur « Portrait » dans la barre située sous le bouton de déverrouillage. Il y a plus d’options disponibles en mode portrait :

« 7x » : Avec cela, vous capturez des groupes de personnes, donc plus de personnes tiennent sur le selfie.

» : Avec cela, vous capturez des groupes de personnes, donc plus de personnes tiennent sur le selfie. « 1 » : Parfait pour prendre un selfie en solo de vous-même.

Pour encore plus d’options, appuyez sur la roue dentée en haut à gauche. Ici, vous avez les options suivantes :

Activer le flash

utiliser la retouche faciale

Démarrer la minuterie

Passer du plein écran au format 16:9

Si vous appuyez sur « Plus d’options », vous trouverez, entre autres :

Paramètres de contrôle gestuel

Options de composition d’image comme un horizon virtuel et une grille

Vision nocturne : transformez la nuit en jour





La vision nocturne des téléphones Pixel est un outil puissant pour les situations de faible luminosité. Le mode convient aussi bien aux voyages photo de nuit qu’aux intérieurs mal éclairés. Avec la vision nocturne, vous pouvez même capturer des motifs sur des photos que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu. Vous pouvez trouver la vision nocturne dans la barre d’options sous le déclencheur à l’extrême gauche.

Vous pouvez utiliser la vision nocturne avec toutes les caméras, y compris la caméra selfie. Notez que vous devez tenir votre Google Phone très immobile pendant quelques secondes lors de la prise de vue afin que l’appareil capte le plus de lumière possible.

Photos d’action : des clichés dignes d’Hollywood





Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent mettre en scène de manière spectaculaire des mouvements rapides avec les photos d’action. Cette fonctionnalité est idéale pour des choses comme les événements sportifs et les voitures en mouvement. Panning Action Photo se concentre sur des sujets en mouvement tels qu’une voiture, un scooter ou un joueur de football, tout en floutant l’arrière-plan de manière créative.

Vous pouvez trouver l’option de photo d’action dans la barre sous le bouton de déverrouillage sous l’élément de menu « Mouvement ». Sélectionnez l’option et maintenez la gâchette. Pendant ce temps, vous suivez le sujet avec l’appareil photo et tenez fermement le téléphone dans votre main.

Pose longue : comment peindre avec la lumière





La longue exposition floute les sujets en mouvement et met l’arrière-plan au point. Vous pouvez également mettre en scène des mouvements avec une longue exposition, par exemple dans une cascade et dans des véhicules. La fonction convient également pour de belles peintures lumineuses la nuit avec les phares des voitures. Vous pouvez trouver l’option dans la barre sous le bouton de déverrouillage sous l’élément de menu « Mouvement ».