Conseils pour faire plaisir à la Saint-Valentin

Qui n’aime pas la Saint-Valentin ? C’est une occasion parfaite de faire plaisir à cette personne si spéciale pour vous! Et pour les célibataires de service, qui sait, c’est peut-être une nouvelle chance de trouver l’âme sœur ? L’important est de savoir faire plaisir à cette personne d’une manière très spéciale !

Il y a des gens qui préfèrent un cadeau plus cher et luxueux, d’autres donnent plus de valeur au moment vécu avec leur partenaire. Alors, comment connaissez-vous le meilleur moyen de rendre votre petit ami ou votre petite amie totalement heureux et épanoui lors de ce rendez-vous romantique ?

Simple : demandez de l’aide au Zodiac ! Comme pour tout dans la vie, l’astrologie nous aide à en savoir encore plus sur la personne que nous connaissons le mieux dans la vie. Alors, voyez ci-dessous quelques idées de Saint-Valentin pour chaque signe, et laissez-vous inspirer pour trouver vos propres idées de cadeaux et de programmes parfaits !

Bélier : créativité, aventure et passion

Les Aryens sont de l’élément Feu et, pour couronner le tout, sont également gouvernés par Mars. Par conséquent, la personnalité des natifs du Bélier est très forte. Ils sont généralement un peu égocentriques et gâtés et apprécient donc beaucoup de cadeaux le jour de la Saint-Valentin. Ils veulent se sentir comme le point culminant de leur journée, le meilleur moment de la semaine. Alors, caprice !

Un dîner romantique suivi d’une soirée de rencontre est idéal. Mais, cela vaut la peine de mettre une touche de créativité et d’aventure dans l’événement, car ils aiment les surprises originales. Peut-être une nuit dans un motel où ils ne sont jamais allés ou un cadeau qui implique une aventure pour le week-end prochain ? Ce sont de bonnes options, c’est sûr que votre petit ami (ou petite amie) Bélier les adorera !

Taureau : dîner et beaucoup de plaisir !

Les Taurinos sont les enfants de Vénus, déesse de l’amour et de la séduction. Donc, ce que veut le Taureau, c’est se sentir sensuel, se sentir aimé et, bien sûr, ressentir du plaisir. Pour commencer, un bon dîner est un must, car il n’y a rien que les natifs du Taureau apprécient plus qu’un bon repas. N’oubliez pas de choisir un bon vin pour rendre l’atmosphère plus intime !

Le dessert peut être offert dans un environnement plus réservé. N’oubliez pas de prendre soin de l’environnement : bougies et pétales de rose sont également les bienvenus. Si vous savez que votre partenaire (ou partenaire) vous aime, vous pouvez oser et utiliser de l’encens pour rendre l’atmosphère encore plus cosy. Voulez-vous fermer avec une clé en or ? N’oubliez pas le petit déjeuner au lit.

Gémeaux : visites culturelles et beaucoup de causerie

Un dîner romantique ne se passera pas bien avec un Gémeaux. Même si c’est la Saint-Valentin, les Gémeaux ont tendance à préférer les visites culturelles qui ajoutent une sorte de connaissance, même si cette connaissance vient de conversations entre vous deux. Alors, que diriez-vous d’un film, d’une sortie au théâtre ou, qui sait, d’une très belle sortie le week-end ?

N’oubliez pas de faire de tout cela une surprise, car les Gémeaux sont curieux et impatients ! Tout sera beaucoup plus agréable s’il y a un peu de suspense. N’oubliez pas non plus de parfaire votre look !

Cancer : très romanesque !

Le Cancer est le signe le plus romantique du Zodiaque. Avec un Cancer, vous pouvez abuser de tout ce qui est considéré comme ringard et idiot, car ils adorent ça ! Déclarations d’amour, lettres manuscrites, cartes créatives, bonbonnières, bouquet de roses et tout ce que vous voulez.

Bien sûr, cela vaut également la peine d’investir dans un bon dîner aux chandelles. Si vous voulez faire fondre complètement pour vous le cœur de votre amour Cancer, préparez un cadeau qui rappelle un moment ou un souvenir de vous deux, comme un cadre photo avec une photo spéciale, par exemple.

Lion : dîner luxueux et cadeau inoubliable

Pour commencer, plus besoin de rester à la maison avec un natif du Lion. Comme le Bélier, le Lion est également un élément Feu, il aime donc une émotion plus chaude et plus spéciale, à la différence qu’il a besoin d’une dose supplémentaire de glamour et de luxe que chaque Lion aime. !

Ainsi, un dîner dans le meilleur restaurant de la ville peut être une bonne idée. Choisissez un bel endroit où le natif du Lion peut porter ses plus beaux vêtements et profiter d’un repas inoubliable. Oh, et bien sûr, n’oubliez pas non plus le cadeau matériel, et le principal : beaucoup de compliments et d’affection !

Vierge : du bon vin et beaucoup de conversation

Les petites surprises, c’est bien, mais les natifs de la Vierge aiment que tout soit fait à leur manière. Cela vaut donc la peine de leur dire quels sont les plans pour la Saint-Valentin, afin que la Vierge ou la Vierge puisse flotter comme elle le souhaite – oui, cela leur fera du bien.

Les natifs de la Vierge sont des gens discrets, plus sérieux et extrêmement analytiques. Privilégiez donc un programme simple, dans lequel vous pourrez déguster un vin de bonne qualité et une conversation encore meilleure que la boisson. N’oubliez pas de soigner le look et de soigner les moindres détails. Les Vierges remarquent tout !

Balance : des circuits raffinés et chics

Les Balance aiment le raffinement et la qualité. Ils aiment aussi visiter de nouveaux endroits, essayer de nouveaux styles de cuisine et beaucoup parler. Ne restez pas à la maison avec le natif de la Balance !

Ils adorent les surprises, vous pouvez donc les garder secrètes jusqu’à la dernière minute. Habituellement, ils n’essaient pas de deviner à l’avance, ce qui aide également. Pour les Librans, un seul programme ne suffira pas (du moins si vous voulez rendre votre partenaire 100% heureux). Alors, notre suggestion est le déjeuner dans un restaurant raffiné, le dessert dans ce célèbre glacier et, pour clore la soirée en beauté, un séjour dans un hôtel cinq étoiles. Qu’est-ce que tu penses?

Scorpion : nuit de grand plaisir

Avec ce signe, il n’y a pas grand-chose à se tromper : le rendez-vous doit être marqué par beaucoup de sensualité, de caresses et de chaleur humaine. Les Scorpions sont sensuels et fougueux, alors n’ayez pas peur d’être audacieux.

Surprenez votre partenaire Scorpion avec un nouveau sous-vêtement sexy, réservez une chambre de motel et laissez libre cours à votre créativité ! N’oubliez pas la bouteille de vin pour rendre la soirée encore plus intéressante. Vous pouvez pimenter encore plus le rendez-vous avec des accessoires amusants à porter la nuit. Utilisez l’imagination !

Sagittaire : planifier un voyage

Le Sagittaire qui est Sagittaire ne se contentera pas d’un dîner romantique à la maison puis d’une nuit de romance. Cela ne fait certainement pas partie de la personnalité des natifs du Sagittaire.

Ils aiment même un peu de romantisme, c’est vrai. Mais, ils préfèrent quelque chose qui stimule leur esprit d’aventure et calibre avant tout leur niveau de plaisir. Alors, que diriez-vous de faire vos valises et de choisir un tout nouvel endroit pour passer le week-end ? Une plage paradisiaque où ils peuvent plonger et faire de la randonnée pendant la journée et profiter du paradis pour pimenter la romance la nuit !

Capricorne : Cadeaux et Cartes

Bien qu’il n’ait pas l’habitude de montrer ses sentiments, surtout quand il s’agit d’amour (le Capricorne a une façon très subtile de le faire, donc rien de romantique ici !), il aime se savoir aimé. Et comment faire cela ? Des cadeaux, bien sûr !

Le Capricorne est un signe sérieux qui valorise le travail et l’argent gagné. Et dans une certaine mesure, il aime montrer ses produits de qualité et sa marque acquise grâce à ses efforts. Et cela vaut aussi pour les cadeaux ! Alors, investissez dans un article vraiment cool et ajoutez une carte romantique (ça n’a pas besoin d’être si sérieux non plus, non ?).

Verseau : des idées amusantes, intelligentes et non conventionnelles

Le Verseau est un signe délicat lorsqu’il s’agit de romance, de Saint-Valentin et de tout ce qui touche au cœur. Les Verseaux sont très indépendants et certainement pas attachés à ce type d’événement. Même lorsqu’ils sont amoureux, ils préfèrent garder leur espace et parfois ne se souviennent même pas de dates spéciales.

Quoi qu’il en soit, il est possible, oui, de faire de la Saint-Valentin un rendez-vous mémorable. Pour faire plaisir au natif du Verseau, offrez-vous quelque chose qui sort de l’ordinaire. Ne pensez pas aux idées romantiques. Pensez à des idées amusantes et intelligentes et la romance viendra naturellement, de la manière la plus Verseau possible.

Poissons : programmes romantiques à la maison

Romantisme, drame, passion en surface ! Si vous sortez avec un Poisson ou une personne Poisson, alors vous savez à quel point ils sont sensibles et aimez montrer ce qu’ils ressentent. Aucune rationalité ou sérieux ici. Ce qui compte, c’est de vivre l’amour dans toute son intensité.

Par conséquent, célébrez la Saint-Valentin d’une manière extrêmement romantique. Pas besoin de s’inquiéter des cadeaux matériels coûteux, bien au contraire ! Ce qu’ils veulent, c’est vivre et ressentir l’amour. Alors, un programme très romantique à la maison, qui est préparé à l’avance pour que tout se passe parfaitement, est idéal !

Préparé pour une date si spéciale ? Quelle que soit votre forme de célébration, n’oubliez pas le plus important : la Saint-Valentin doit avant tout être vraiment appréciée ! Vive l’amour!