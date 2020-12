Conseils Feng Shui pour les chambres d’enfants

Comment devrait être la décoration de la chambre des enfants Feng Shui? La source de désordre de la maison a vraiment besoin de quelques touches spéciales.

Surtout parce que, le désordre génère du stress et, en réalité, nous avons besoin d’un lieu qui transmette le calme et qui soit un environnement propice à l’apprentissage et au sommeil!

En y réfléchissant, découvrez maintenant quelques astuces pour décorer la chambre des petits!

Électronique

• Évitez les fils électriques derrière ou près des têtes de lit.

• S’il y a un ordinateur, un téléviseur ou tout autre type d’appareil électronique, assurez-vous de les placer à une distance minimale de 1,50 m de la tête du lit.

Meubles

• Misez sur des meubles en bois, car ce matériau symbolise la vie et la croissance. Misez également sur des objets aux côtés biseautés ou arrondis pour rendre la pièce plus sûre.

• En ce qui concerne le lit, optez pour un lit gigogne (avec une tête de lit en bois, de préférence) car le lit superposé bloque la vue et vous rend oppressant. Veillez à positionner le lit face à la porte dans un coin calme de la pièce, pas au milieu du passage.

• Utilisez des rideaux d’ombrage doux ainsi qu’un tapis anti-allergique.

• Réparez tous les meubles, portes, poignées et fenêtres qui font du bruit.

• Si la chambre est un bébé, ne laissez pas de poubelle dans la chambre.

Objets décoratifs

• Décorez la pièce avec les peintures de votre choix, sans oublier d’en placer une derrière la tête de lit. N’oubliez pas de n’utiliser que des images gaies et de ne pas décorer la pièce avec quoi que ce soit qui symbolise ou transmette l’idée de la solitude.

• Décorez le côté ouest de la pièce avec un objet blanc, que ce soit une image ou un ornement.

• Face à la porte, placez un objet qui symbolise la protection, comme un ange, un filtre de rêve, etc.

Maintenant que vous connaissez les prémisses de base pour décorer la chambre d’un enfant, réveillez l’architecte d’intérieur qui habite en vous et faites de la magie!