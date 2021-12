Conseils d’initiés : Vous devez jouer à ces 5 jeux de 2021 !

le Année 2021 a, comme chaque année, passé rapidement et clairement, celui qui est toujours en cours Pandémie de corona n’a pas aidé avec le sens du temps. C’est bien qu’il y ait suffisamment de bons jeux vidéo pour se mettre à l’aise à la maison et passer le temps.

la grand nombre de titres publiés En 2021, il y avait à nouveau un trou sans fond auquel très peu de joueurs ont pu faire face en raison du temps libre limité. Mais certains jeux sont si bons que vous pouvez y jouer juste rattraper doit dès que l’occasion se présente.

On a cinq jeux sélectionnés, qui sont rapidement supprimés de votre Tas de honte devrait se déplacer dans votre console ou lecteur d’ordinateur. Qu’il s’agisse d’une aventure photo apaisante, d’un horrible trajet en train fantôme ou d’un voyage dans un monde lointain et fantastique : ces titres seront les mêmes l’année prochaine ça vaut vraiment le coup de jouer.

Un film Pixar jouable : Kena : Bridge of Spirits

Si vous n’êtes pas impliqué dans l’un des combats difficiles, le monde pittoresque de « Kena: Bridge of Spirits » vous invite à vous détendre. © Laboratoire de la braise

Notre liste est dirigée par Kena : Pont des esprits, à la très bon premier titre du studio Ember Lab, qui par le passé faisait principalement de l’animation. Quiconque a regardé la bande-annonce de « Kena » ne devrait pas être surpris : l’aventure indépendante pourrait en fait se dérouler sous cette forme Écran de cinéma courir.

Mais « Kena: Bridge of Spirits » n’a pas seulement l’air fantastique, il joue aussi aussi bien que possible. Lorsque Guide spirituel Kena vous devez accompagner en toute sécurité les âmes des morts dans l’au-delà. C’est juste stupide quand ils n’ont pas envie de voyager et doivent être obligés d’être heureux. Le monde magnifique de « Kena » vous attend avec des énigmes difficiles, des combats fluides et un histoire extrêmement émouvante au.

Libérer: 21 septembre 2021

21 septembre 2021 Plateformes : PlayStation 4, PlayStation 5, PC (exclusivité Epic Games Store)

PlayStation 4, PlayStation 5, PC (exclusivité Epic Games Store) Développeur: Laboratoire de braise

Laboratoire de braise Éditeur: Ember Lab, Maximum Games

Ember Lab, Maximum Games Prix: 39,99 euros