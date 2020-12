Conseils: bougies d’arbre de Noël sans fil pour un éclairage de Noël intelligent

Noël approche à grands pas et traditionnellement, les arbres de Noël scintillent à travers le pays ce jour-là. Les bougies de sapin de Noël diffusent toujours la plus belle ambiance – que ce soit sous la forme de guirlandes lumineuses ou de bougies LED sans fil. Nous recommandons de bons ensembles pour un éclairage de Noël intelligent et révélons comment vous pouvez rendre votre sapin de Noël intelligent juste avant Noël.

À Noël, les bougies scintillantes diffusent une atmosphère contemplative et chaleureuse. Mais ils n’ont pas besoin d’être en cire pendant longtemps. De plus en plus de gens décorent leurs arbres de Noël avec des guirlandes lumineuses et des bougies LED sans fil.

Les avantages de l’éclairage de Noël sans fil sont évidents: enfin, fin à l’encombrement des câbles! Les bougies scintillantes d’arbre de Noël sont beaucoup plus faciles à coller sur les branches et leur durée d’éclairage peut également être ajustée. Cependant, la consommation relativement élevée de piles est contraire à leur achat – chaque bougie a besoin de la sienne. Il existe ces possibilités pour un éclairage de Noël intelligent.

Un éclairage haut de gamme pour un Noël luxueux

La marque haut de gamme Krinner marque initialement avec une gamme presque infinie de lumières de Noël. Le prochain point positif est l’emballage des ensembles. La coque extérieure est solide et à l’intérieur toutes les pièces individuelles sont solidement emballées dans des profils de rembourrage en mousse. Ceci est également important, car après tout, les bougies LED sont rangées dans le grenier ou au sous-sol pendant la majeure partie de l’année.

Chez Krinner, tous les goûts sont pris en compte: des bougies LED discrètes et des lumières élégantes, dont les fûts sont parsemés de strass, sont proposées. Certains modèles, comme le Superlight Flame ou le Superlight Metallic, offrent différents modes de scintillement, niveaux de luminosité et une minuterie. Ces fonctions et bien d’autres peuvent être réglées sur la télécommande infrarouge fournie. Avec une utilisation quotidienne de quatre heures, les bougies devraient brûler pendant environ 21 jours – c’est assez facilement pour la saison de Noël. Des piles AAA sont nécessaires pour le fonctionnement et sont comprises dans la livraison.

Selon l’ensemble, le prix des bougies Krinner varie entre un peu moins de 30 et 60 euros. Un paquet contient 10 à 12 bougies, il faut donc s’attendre à deux fois le prix si vous souhaitez décorer un grand sapin de Noël.

Pour ceux qui aiment le classique

Les bougies avec des strass ne sont pas pour tout le monde – les lumières de Noël dans un design de bougie classique sont le premier choix pour beaucoup. C’est ce que proposent les bougies sans fil Lunartec de Pearl. Ils ont l’air trompeusement réels partout avec leurs fausses gouttes de cire.

L’ensemble rouge ou blanc de 10 est livré dans une boîte pas si classe et les bougies sont dans un plateau en plastique. Une télécommande est également incluse ici. Les bougies ont une tige blanche, une tête transparente et une pince alligator vert pin. Ils sont chacun alimentés par une pile AAA qui est insérée dans l’arbre. Cependant, les piles ne sont pas incluses. Avec une autonomie de quatre heures par jour, les piles devraient allumer les bougies pendant environ un mois. Une minuterie de plusieurs heures, le scintillement des bougies, la lumière continue et la luminosité des bougies peuvent être réglés à l’aide de la télécommande.

A lire : Si vous avez reçu ce message, ne répondez pas: c'est l'arnaque au code WhatsApp Les bougies Lunartecs reposent sur un design classique avec des gouttes de cire.

À environ 20 euros, le lot de 10 bougies LED pour sapin de Noël Lunartec est l’un des moins chers du genre. Ici aussi, vous aurez besoin de plusieurs sets pour décorer adéquatement le sapin de Noël.

Bougies d’arbre de Noël sans fil pour peu d’argent

Forever Speed ​​propose également un éclairage d’arbre de Noël à un rapport qualité-prix imbattable. Cependant, les bougies arrivent dans un emballage déformé sans supports appropriés. Une meilleure alternative devrait donc être utilisée lors du stockage en cours d’année.

De grosses gouttes de cire épaisses coulent également le long des bougies LED galbées et elles sont également placées sur des pinces crocodiles vertes. Une pile AAA dans la poignée fournit la puissance et selon le fabricant, les bougies devraient s’allumer pendant environ 180 heures avec une pile. Les batteries doivent être achetées plus tard.

Les bougies LED Forever Speed ​​sont disponibles pour peu d’argent.

La télécommande infrarouge fournie n’a pas de fonction de minuterie. Les bougies ne peuvent être réglées que dans leur luminosité et le mode de scintillement peut également être sélectionné. Forever Speed ​​propose différents ensembles – en fonction du nombre de bougies nécessaires. Un grand ensemble de 50, par exemple, coûte un peu moins de 51 euros – un avantage de prix considérable par rapport aux autres modèles présentés ici.

Lumières de Noël dans la maison intelligente

Cependant, il n’y a toujours pas de variante vraiment intelligente de bougies LED sans fil pour le sapin de Noël. Les guirlandes lumineuses de Twinkly se rapprochent le plus de cette idée. Cette société propose désormais une large gamme de lumières de Noël intelligentes.

Les guirlandes lumineuses, dont certaines sont même de couleurs vives, peuvent être contrôlées avec une application associée ou adressées via Alexa ou Google Home. De plus, les lumières peuvent jouer des scènes dynamiques afin que l’arbre de Noël brille par motifs. Cela pourrait transformer les soirées de Noël en une soirée dansante sauvage.

Ces scènes uniques peuvent également être créées avec les guirlandes lumineuses Twinkly.

Une guirlande de 100 LED de Twinkly coûte environ 70 euros. Pour le facteur maison intelligente, cependant, vous devez faire des compromis dans la manipulation, de sorte que vous pourriez avoir à vous soucier du désordre des câbles l’année prochaine.

Lumières de Noël intelligentes: alternative de dernière minute

Votre guirlande lumineuse fonctionne toujours correctement et vous n’avez pas le temps de commander un nouvel ensemble de bougies LED? Si vous souhaitez toujours mettre en réseau votre sapin de Noël de manière colorée, ce n’est pas non plus un problème: notre idée de dernière minute est une prise WLAN. Vous pouvez simplement y brancher la chaîne légère et l’intégrer à Internet domestique. De nombreux modèles peuvent également être utilisés à l’aide d’un assistant vocal, sont livrés avec une application et offrent même la possibilité de créer des horaires.

Il existe également de nombreuses façons de rendre les lumières de Noël intelligentes. Les bougies LED sans fil offrent une plus grande gamme de fonctions, mais une chaîne de lumières conventionnelle peut également être augmentée. Quel que soit votre choix, nous vous souhaitons une saison de Noël joyeuse et réfléchie.