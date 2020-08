Conseils alimentaires qui apaisent les intestins

Êtes-vous allé aux toilettes régulièrement? Si la réponse est non, le manque de fibres peut en être une des raisons. La constipation est un trouble dans lequel l’individu lutte pour évacuer, même s’il a envie d’aller aux toilettes. Cette condition gênante, également connue sous le nom de constipation et de constipation, peut provoquer un inconfort majeur et, dans certains cas, un risque pour la santé de la personne touchée.

La meilleure façon de se débarrasser de ce problème intestinal est de consommer beaucoup de fibres et d’augmenter considérablement sa consommation d’eau. En y réfléchissant, le guide de cuisine a séparé 5 aliments riches en fibres idéales pour que votre corps fonctionne parfaitement. Alors, prenez un stylo et du papier, notez ces conseils et ne souffrez plus jamais de constipation!

Papaye

Qui n’a jamais entendu parler de sa mère ou de sa grand-mère “manger de la papaye!” quand vous aviez vos intestins coincés? Sachez qu’ils avaient raison! Ce fruit, en plus d’avoir une grande quantité de fibres, contient de la papaïne, qui est la petite aide parfaite pour que votre processus digestif fonctionne bien. Si vous n’êtes pas fan de la papaye, essayez de la consommer en vitamines et glaces, c’est délicieux!

Avocat

L’avocat est également une excellente source de fibres. Chaque 100 g de pulpe contient environ 6,3 g de ces glucides. De plus, il est riche en bons gras qui sont excellents pour l’intestin et augmentent le bon cholestérol de l’organisme. Il est très simple de l’ajouter à votre alimentation, cela a l’air incroyable dans les salades, les crèmes, les pâtés. Sans oublier le chouchou de la cuisine mexicaine: le guacamole, qui existe en plusieurs versions, y compris les ajustements.

Mangue

Il existe plusieurs types de ce fruit: Sword, Kent, Rose, Palmer, Haden. Mais c’est surtout Tommy dont nous allons parler. Il contient 2,1 g de fibres pour 100 g. Pour en profiter à 100%, il est recommandé de consommer la délicieuse mangue fraîche. Cependant, vous pouvez miser sur les salades pour le goûter de manière encore plus appétissante. Les coupes s’adaptent également super super avec elle, comme la gelée, la mousse, la glace, le flan … Utilisation et abus de créativité!

Grains entiers

Il n’y a aucun moyen de parler de nourriture pour les intestins coincés sans mentionner les grains entiers. Ce groupe comprend le riz brun, l’avoine, l’orge, le quinoa, les grains de blé, etc. Comme les autres composants, ces aliments ont des fibres garanties à donner et à vendre! Et cela ne demande pas beaucoup d’efforts pour les ajouter à vos recettes, il vous suffit de remplacer les pâtes traditionnelles qui ne sortent pas de votre liste de marché, par des produits à base de farine de blé entier. Oh, et si vous voulez économiser de l’argent, optez pour la farine d’avoine, qui est bon marché et donne de délicieux plats tels que des gâteaux et des biscuits et est excellente accompagnée de yaourts naturels.

Haricot

De toute évidence, les haricots classiques ne pouvaient pas manquer! En fait, la marque des plats brésiliens est le riz accompagné de haricots. Probablement, cet ingrédient, plein de fibres, fait déjà partie de votre vie quotidienne. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, en le consommant correctement, il vous aide à perdre du poids. Dans le froid, essayez les soupes pour goûter cette légumineuse savoureuse et nutritive.

Avez-vous aimé en savoir plus sur la nourriture pour l’intestin coincé? Si la condition persiste, assurez-vous de consulter un médecin pour obtenir une nutrition et des conseils adéquats.