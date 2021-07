Conor McGregor tente de donner un coup de pied à Dustin Poirier lors d’un face-à-face passionné

Alors que tout était censé être pour le spectacle, The Irishman, qui était dans une position de combat très dramatique, n’a pas pu contenir son excitation et a essayé de démarrer Poirier.

Dès le premier coup de sifflet, McGregor est sorti dans le but de se mettre sous la peau de son rival et a commencé la procédure en versant sur scène la propre marque de sauce piquante de Poirier.

« Je vais danser sur ta tête », a déclaré l’Irlandais à un moment donné. « Je vais lui passer par la tête, lui faire des trous et l’enlever de ses épaules, c’est le but. Il a fini ici. C’est tout pour lui. C’est la fin de la route pour lui.

« C’est difficile d’être un sauvage quand on vit comme il vit et qu’il a l’argent qu’il a. En montant, c’était un jeune garçon affamé, et il n’avait pas d’argent et il voulait de belles choses.