Conor McGregor qualifie Floyd Mayweather de «  gênant  » pour sa bagarre avec Jake Paul

On a beaucoup parlé de la façon dont la bataille s’est déroulée et McGregor a jeté ses deux cents.

Écrivant sur Instagram , The Notorious a déclaré: «Le gamin s’est recroquevillé, n’a pas riposté une seule fois, et Floyd est toujours en train de jouer le dur à cuire.

« Il ne grattera pas 10m pour ce combat et il le sait. Il a déjà été annulé une fois. Le monde regarde ça sur Twitter . Il combattrait un pro à moitié décent et commanderait 20m vers le haut, mais c’est cette merde.

« Quelle que soit la façon dont vous faites tourner ça, c’est triste. Combattez quelqu’un pour de vrai, sur votre disque, ou f ** k off mate. Slap head! »

L’affrontement au Hard Rock Stadium de Miami avait toutes les théâtres habituelles avant un match de boxe, mais les choses se sont certainement aggravées lorsque Jake Paul est allé vers le combattant 50-0 et a commencé à parler en claquant.

Jake a pris le chapeau de Floyd et cela a déclenché une puissante tempête de sécurité séparant les gens et des menaces de mort ont été lancées.

Des séquences vidéo montraient Mayweather en train de prendre d’assaut et de hurler « Je vais te tuer ma mère ** ker » et on pensait initialement que c’était dirigé contre Logan.