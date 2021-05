Conor McGregor nommé athlète le mieux payé du monde par Forbes

ROSSIGNOL Pack skis Hero Athlete FIS SL R22 WC 2021 et Fixations SPX 15

Les caractéristiques du ski HERO FIS SL (RC21 WC) : Le HERO FIS SL est simplement le meilleur ski de Slalom du marché ! Notre 'missile' Norvégien; Henrik Kristoffersen, est un prodige du Slalom, âgé de 22 ans seulement, Henrik a remporté 6 Coupes du monde sur 10 épreuves en 2016, s'adjugeant le petit Globe de la spécialité. Il est le plus jeune de l'histoire du ski à réaliser cette performance. Ces résultats sont le fruit du travail minutieux de tous les jours avec les ingénieurs du service course. Ce ski s'adresse aux meilleurs athlètes et aux compétiteurs aguerris. Il est doté de la technologie PROP TECH, qui lui confère facilité et progressivité en torsion pour plus de contrôle et de facilité en déclenchement de virage. Les PROP TECH sont toujours parés de couleurs pour plus de visibilité et d'esthétisme. La spatule intègre le Power Turn Rocker qui permet des déclenchements de virages plus rapides, plus courts et plus agressifs. Les chants en résine phénolite lui confère un excellent contact ski-neige et une accroche surpuissante. La construction World Cup titanal sandwich et chants verticaux, donnent au ski précision, équilibre et puissance sans équivalents. Disponible exclusivement avec les nouvelles fixations Look SPX 15 RockerFlex (à zone d'implantation réduite et talonnière semi-suspendue pour un flex libéré). Montés avec une interface R21 WORLD CUP, pour une transmission parfaite des efforts. Les inserts en métal permettront un montage et un démontage rapide des fixations pour l'entretien des skis ou pour les nombreux voyages. 100% piste - 0% Hors Piste