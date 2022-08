Conor McGregor fera ses débuts au cinéma dans Road House Remake

Peu de temps après qu’il a été annoncé que Jake Gyllenhaal dirigerait un remake de Relais chez Amazon Studios, ancien champion de l’UFC Conor Mc Gregor est monté au casting dans un rôle majeur. Par date limite, des détails spécifiques sur le rôle de McGregor n’ont pas été révélés, et il n’est pas encore clair s’il sera un ami de la nouvelle incarnation de Gyllenhaal de Dalton ou un antagoniste. Apparemment, l’artiste martial mixte ne jouera pas lui-même car il jouera à la place un personnage original.

Selon Date limite, McGregor avait repoussé ses débuts au cinéma hollywoodien jusqu’à ce qu’il trouve le projet qui lui semblait convenir. On dit que McGregor a appris qu’il était recherché pour le Relais remake et pour l’aider à prendre sa décision, il a regardé le film original pour la première fois. Parce qu’il a apprécié le film, le combattant MMA a ensuite rencontré le producteur Joel Silver pour parler du redémarrage et était « tout à fait d’accord et a adoré l’idée de la direction de la nouvelle histoire par rapport à l’original ».

FILM VIDÉO DU JOUR

McGregor a une expérience d’acteur limitée avec son implication dans des publicités, et bien qu’il ait été présenté dans le documentaire de 2017 Conor McGregor : notoirele nouveau Relais marquera ses débuts au cinéma. Il est bien sûr surtout connu pour sa carrière dans le MMA, qui comprend la tenue des championnats poids plume et poids léger UFC en même temps à un moment donné. Le combattant a fait la une de nombreux événements à la carte de l’UFC et est considéré comme le plus gros tirage de l’histoire du MMA, nommé l’athlète le mieux payé au monde par Forbes en 2021.

Jake Gyllenhaal est le nouveau Dalton

Dans le nouveau Relais, Jake Gyllenhaal incarne un ancien combattant de l’UFC qui accepte un poste de videur dans un relais routier accidenté des Keys de Floride, pour bientôt apprendre que « tout n’est pas ce qu’il semble dans ce paradis tropical ». Les autres membres de la distribution incluent Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, BK Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp et Bob Menery.

Doug Liman réalise le film en utilisant un scénario d’Anthony Bagarozzi et Charles Mondry. Joel Silver produira pour Silver Pictures. Les producteurs exécutifs incluent JJ ​​Hook, Alison Winter et Aaron Auch.

L’original Relais a été réalisé par Rowdy Herrington et écrit par David Lee Henry et Hilary Henkin. Il est depuis devenu un classique culte et est l’un des films les plus populaires de son époque, considéré comme l’un des meilleurs à présenter le défunt acteur Patrick Swayze. La nouvelle d’un remake a donc laissé de nombreux fans méfiants car Gyllenhaal aura de gros souliers à remplir en reprenant le rôle joué à l’origine par Swayze dans le premier film.

Ce ne sera pas le premier film de suivi à Relais. La suite, Maison de la route 2, est sorti directement sur DVD en 2006. Il mettait en vedette Johnathon Shaech dans le rôle du fils du personnage de Swayze avec d’autres membres de la distribution, notamment Ellen Hollman, Richard Norton, Jake Busey et Will Patton. Le film n’a pas été aussi bien accueilli que le film original et a remis la franchise sur la glace pendant de nombreuses années.