Conor McGregor semble en avoir fini avec toute cette histoire de retraite.

Conor McGregor a annoncé sa retraite du MMA il y a peu de temps, même si cela ressemblait à un autre garçon qui pleurait la situation du loup. Nous avons perdu le compte sur le nombre de fois où McGregor a menacé de prendre sa retraite, ce qui montre simplement combien de fois il l’a concrétisé. Eh bien, encore une fois, il semble que sa dernière retraite n’était qu’une ruse. Nous savons que c’est le cas aujourd’hui, McGregor a accepté le défi d’un jeune combattant du nom de Khamzat Chimaev. Plus tôt dans la journée, Chimaev avait tweeté à quel point il s’ennuyait et qu’il espérait obtenir un combat de haut niveau le plus tôt possible. Certaines des personnes qu’il a taguées étaient comme Jorge Masvidal, Nate Diaz et, bien sûr, Conor McGregor. Cela a finalement conduit à une réponse de Conor qui a finalement déclaré qu’il acceptait de se battre. Bien sûr, Chimaev a vu le tweet et a immédiatement expliqué comment tout cela allait se passer. Chimaev a un bilan impressionnant de 8-0 et beaucoup pensent qu’il pourrait être l’une des prochaines grandes stars du sport. S’il devait se battre contre quelqu’un comme McGregor, il serait certainement frappé avec un test. Cependant, s’il gagnait, il monterait en flèche vers la superstar de l’UFC. Selon vous, qui gagnerait ce combat potentiel?