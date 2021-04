Conor McGregor a acheté un pub dans lequel il a frappé un homme et l’a déjà interdit

Eh bien, le combattant MMA a renvoyé la scène de l’incident … et l’a acheté. Non seulement cela, il a déjà interdit le type qu’il a frappé. Parlez d’un double coup.

Confirmant la nouvelle, McGregor a partagé une histoire de The Currency sur Twitter , à côté du message: « Vous et vos hommes sont interdits. » Alors, il y a ça.

« J’ai essayé de faire amende honorable et je me suis fait amende honorable à l’époque. Mais cela n’a pas d’importance. J’avais tort. Je dois venir ici avant vous et assumer la responsabilité et assumer la responsabilité. » Semble avoir changé son air maintenant.