Conoce un Nuevo Lado de Mia Astral en el Podcast Original de Spotify, 99% – Spotify

María Pineda, también conocida como Mia Astral por sus millones de seguidores en redes sociales, es astróloga, cabalista y coach de vie. Su visión práctica e intégrale del crecimiento personal la ha convertido en un referente y una voz femenina influyente para América Latina. Ahora, María muestra un nuevo lado de sí misma en el podcast original de Spotify: 99% avec Mia Astral.

El podcast permitirá a los fans conocer a María de forma íntima. En el show comparte sus reflexiones más personales y muestra cómo conectarse con tu Yo interior.

¿Alguna vez te a preguntado por qué aceptas hacer algo que realmente no quieres hacer? O tal vez te a sentido inseguro ante la adversidad. María te invita a ahondar en estas preguntas y te enseña a reflexionar para que puedas dar un salto de conciencia, dejar atrás los viejos condicionamientos y conectar con tu potencial personal.

Pour mémoire se sentó con María para discutir lo que los oyentes pueden descubrir en su nuevo show.

¿De dónde viene el título del podcast del 99%?

El 99% es de donde emana toda la energía que vemos manifestada en el 1%, que es solo la punta del iceberg. Se siente real porque es tangible, pero es pesado y está cargado de conductas y condicionamientos aprendidos. Este es un podcast de réflexions claras, concisas y al punto de temas que parecen clichés o que escuchamos todo el tiempo, pero de una manera más profunda. Y creo que se trata mucho de mirar hacia adentro para dejar de mirar hacia afuera.

Tus seguidores te conocen mejor como astróloga. ¿Por qué decidiste presentarte ahora de una manera diferente?

Más que un astróloga, soy un ser humano. Todo lo demás son títulos, fases que uno tiene y formas en que uno ha aprendido a ayudar a otros. Si aucune erreur de comète ou aucune sintiera tanto como lo hago, nunca habría estudiado ninguna de estas cosas y no sabría cómo ayudar a otros a encontrar su propio camino.

En mis clases y conferencias siempre hablo de mis experiencias y de lo que he aprendido de la astrología. Lo que pasó con «99%» fue que comencé a compartir, públicamente, reflexiones que aussi eran un poco más cortas y al grano, sin referirme a las alineaciones de los astros.

¿Qué pueden encontrar tus seguidores en este podcast?

Creo que en el mundo de hoy nos enfrentamos a una mentalidad de “ver para creer”. Todo lo que nos ha enseñado que lo que ves es lo que existe, lo que ves es lo que hay, es la mayor limitación del ser humano, que no sabe utilizar su gran potencial para crear. Y, con estos episodios, mi objetivo es que entiendas un poco más sobre cómo funciona el potencial humano.

2020 fue un año complicado. ¿Qué te dejó como aprendizaje?

Me parece que la pandemia del COVID-19 nos obligó a mirar hacia adentro. Personalmente, me obligó a lidiar con muchas cosas con las que no había lidiado durante años; es como la cita con el dentista que pospones durante meses. Y me ocupé de todo durante esos 12 meses, y me parece que ha sido uno de los mejores años de mi vida. Entiendo que ha sido un año muy difícil para muchas personas, pero para mí fue un año para cerrar muchas cosas que estaban pendientes y estoy muy satisfecha con eso.

Tanto como astróloga como personalmente, ¿qué crees que podemos esperar a partir de 2021?

No me parece que nadie pueda predecir exactamente cómo tomará el curso una alineación de las estrellas. Entonces, de esa manera, la única “predicción” que se puede hacer es que 2021 es un año marcado por el caos. Pero un desorden que nos lleva a ordenar posteriormente las piezas de forma más conscience. Entonces lo que necesitamos es, en lugar de prepararnos para algo que se avecina, preparearnos bien internamente, conocernos mejor y no dudar de nosotros.

¿Listo para aprender más? Escucha el podcast, 99% avec Mia Astral, a continuación.