Connor McGregor suscite des inquiétudes avec une vidéo de lui en train de manger de la glace au lit

McGregor a partagé un carrousel de photos et de vidéos sur Instagram hier après avoir reçu la clé de Miami, en Floride.

Il a écrit: «La clé de la ville de Miami à @theblackforgeinn Dublin douze, et encore. Top man, maire @francissuarez merci pour le buzz, ces 50k cash de ‘gargle entertainment’ sont pour moi. Le travail acharné paie #januarybluesclues #newcocktails #miamid12.

Les photos et les clips le montraient s’amusant dans son pub de Dublin, le Black Forge Inn – avec des verres de whisky, une pinte de whisky et une pile d’argent visible sur la table.

Dans la dernière vidéo, on pouvait voir McGregor allongé dans son lit les seins nus, mâchonnant une sucette glacée alors qu’il riait tout seul – quelque chose qui a un peu déconcerté les fans, d’autant plus qu’il y a quatre jours, il avait révélé qu’il renoncerait à l’alcool. alors qu’il s’est «immergé» dans une «formation complète».

Un autre Instagrammer devrait « se dépêcher et lui retirer le téléphone de Conor », tandis que certains se demandaient ce que cela signifiait pour son retour à l’UFC, en disant: « Désolé Conor, tu ne redeviendras plus jamais champion. »

Quelqu’un d’autre a dit en accord: « L’argent t’a bel et bien monté à la tête mon ami, j’étais aussi ton plus grand fan, tu ne te battras plus. »