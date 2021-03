Connie Nielsen révèle le pitch épique de Wonder Woman qui l’a convaincue de rejoindre le DCEU

Cela peut être difficile à croire maintenant, mais pendant longtemps, on a cru qu’une action en direct Wonder Woman le film ne trouverait aucun preneur. Le long métrage de 2017 de la cinéaste Patty Jenkins basé sur la super-héroïne emblématique a prouvé que tous les opposants avaient tort, devenant un succès instantané auprès des critiques et du grand public. Connie Nielsen faisait partie du film dans le rôle d’Hippolyta, reine des Amazones et mère de la princesse Diana alias Wonder Woman. Dans une interview avec Collider, Nielsen a révélé le pitch d’une ligne que Jenkins a fourni pour son personnage qui a convaincu l’actrice de rejoindre le projet.

« Patty Jenkins la réalisatrice, son enthousiasme au téléphone quand elle m’a appelé – parce que je tournais House of Cards à l’époque – elle a appelé et elle m’a dit: « Voulez-vous jouer l’une des plus grandes guerrières de la nation amazonienne? » J’étais comme, « Bien sûr! » [Laughs] C’était une évidence. Je me suis dit: « Ça va être une huée. » Et nous devons nous mettre dans la meilleure forme de notre vie en nous entraînant pour ce film à 50 ans. J’étais comme: ‘Je suis dans ça. Allons y pour ça.’ Je l’adore et j’ai adoré les messages des deux films. [They’re] vraiment sur la justice, l’égalité et l’amour, et je suis un fanatique de ce genre de choses. «

Plus que tout autre facteur, l’amour de Jenkins pour la mythologie de Wonder Woman est généralement reconnu comme la principale raison du succès des films. Dans le passé, Jenkins a parlé du temps et des efforts qu’elle a dû se battre pour porter sa vision de la super-héroïne sur grand écran, du studio hésitant à donner le feu vert au projet, à divers éléments de l’histoire constamment remis en question par les dirigeants du studio. Selon Connie Nielsen, c’est l’enthousiasme de Jenkins face à une opposition constante qui a permis à la Wonder Woman franchise à fleurir.

« C’est sa passion et son enthousiasme. Elle est si rapide et si brillante. Et elle a vraiment poussé pour avoir son film. Vous savez, parce que c’est un gros ragoût de production, vous savez? C’est un gros pot, beaucoup de gens, beaucoup de opinions et beaucoup de directions; «C’est le film que nous devrions faire, c’est le film que nous devrions sortir», tout cela et elle a vraiment persévéré et elle a pu faire son film … C’est le lapin Energizer, vous savez? Elle va obtenir ce qu’elle veut et elle n’a pas besoin d’être méchante à ce sujet. Elle est très ambitieuse et je respecte vraiment cette force. «

Nielsen sera prochainement vu dans Justice League de Zack Snyder dans une brève apparition en tant que Hippolyta, pour laquelle l’actrice a remarqué dans une autre interview que, « il y a tellement de gens qui aiment les Amazones, et je pense qu’ils vont être ravis de voir encore plus de choses de la culture amazonienne. ils verront à quel point les Amazones sont méchantes. » Après cela vient le sans titre Amazones projet dérivé visant à explorer plus en détail les origines de la race des femmes guerrières. Les fans vont donc voir beaucoup plus d’Hippolyta à l’avenir. Cette nouvelle vient de Collider.

Sujets: Wonder Woman