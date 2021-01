Connectez O2 TV à la télévision: voici comment obtenir le programme sur votre téléviseur

Vous avez acheté un abonnement pour o2 TV et souhaitez maintenant regarder le programme sur votre télévision à la maison? Il existe différentes manières de procéder. Dans notre guide, nous vous expliquons comment jouer à l’application sur votre téléviseur via Android TV, une clé Fire TV ou Apple TV.

Sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez simplement télécharger l’application o2 TV depuis le Play Store ou l’App Store et l’utiliser. Étant donné que les petits écrans ne conviennent que partiellement pour regarder la télévision, vous pouvez également utiliser le programme complet d’O2 TV sur votre téléviseur. Pour cela, vous avez besoin d’une Smart TV ou d’un boîtier TV avec Android TV, d’une clé Fire TV ou d’une Apple TV. Nous expliquons comment configurer l’application ici.

Table des matières

o2 TV: configuration sur la Smart TV

L’application o2 TV est compatible avec les téléviseurs Samsung construits en 2017 et versions ultérieures et les appareils Android TV à partir de la version 5.0. Il s’agit notamment des téléviseurs Sony, Phillips ou Sharp. L’installation est également possible sur une box Android TV.

Pour télécharger l’application o2 TV, accédez au PlayStore sur votre smart TV. Ensuite, vous suivez ces étapes:

Entrez « o2 » dans la barre de recherche Sélectionne l’application o2 TV parmi les résultats Allez dans « Installer » Attendez un moment, puis vous pouvez ouvrir l’application Pour terminer la configuration, vous devez activer o2 TV sur votre téléviseur. Allez dans « S’inscrire » Scannez le code QR affiché avec votre smartphone ou utilisez le lien qui apparaît Entrez maintenant vos données de connexion pour o2 TV Comparez le code affiché sur votre smartphone avec celui du téléviseur. Si les codes correspondent, allez dans «Activer le téléviseur» et confirmez votre sélection o2 TV est maintenant installé

Si vous avez également installé l’application sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez également utiliser d’autres fonctions pratiques telles que l’aperçu en direct. Cela transforme le téléphone mobile en une télécommande étendue avec laquelle vous pouvez non seulement sélectionner de nouvelles chaînes, mais également suivre le programme en direct pendant la navigation. D’un simple geste de balayage, la nouvelle station s’exécute alors directement sur votre téléviseur.

Avec l’aperçu en direct, votre smartphone devient une télécommande (© 2020 Telefonica)

Configurer o2 TV sur Fire TV

Vous pouvez également accéder à o2 TV sans smart TV ou Android TV box. Amazon Fire TV Stick est un moyen simple et peu coûteux d’installer l’application sur n’importe quel téléviseur doté d’une connexion HDMI. La configuration est pratiquement identique à celle d’Android TV, sauf que vous pouvez trouver l’application dans la propre boutique d’applications d’Amazon.

Configurer o2 TV pour Apple TV

Vous pouvez également trouver l’application o2 TV pour iPhone, iPad et Apple TV dans l’App Store d’Apple. Pour pouvoir utiliser l’application sur le téléviseur, vous devez disposer d’une Apple TV de 4e génération ou plus récente. La configuration est exactement la même que celle décrite pour les téléviseurs intelligents. Ensuite, vous pouvez utiliser votre iPhone comme télécommande avec l’aperçu en direct. De plus, o2 TV peut également être contrôlé via Siri.