Connectez l’imprimante au téléphone portable: vous devez le faire

Vous pouvez connecter de nombreuses imprimantes WiFi à votre téléphone mobile. Nous vous expliquerons comment cela fonctionne et quelles sont les différences entre iOS et Android.

De nombreuses imprimantes modernes ne peuvent plus être contrôlées depuis l’ordinateur uniquement via un câble USB. Vous pouvez également recevoir des travaux d’impression sans fil via WLAN – l’impression est également possible depuis votre smartphone. Nous vous dirons comment le faire et ce qu’il faut rechercher.

Connectez l’imprimante au WLAN

La condition de base pour imprimer à partir d’un smartphone est une imprimante compatible WiFi. De tels dispositifs sont répandus dans le commerce, mais pas encore standard. Une imprimante compatible WLAN est généralement toujours installée sur l’ordinateur, principalement à l’aide du logiciel fourni par le fabricant. Le processus est généralement assez similaire, mais diffère en détail d’un fabricant à l’autre ou d’un modèle à l’autre, de sorte que nous ne pouvons que vous conseiller de consulter le manuel du fabricant ou l’aide en ligne à ce stade.

Imprimer depuis l’iPhone avec AirPrint

Pour que vous puissiez imprimer à partir d’un iPhone, l’imprimante correspondante doit non seulement être sur le même réseau WLAN, mais également prendre en charge le protocole AirPrint introduit par Apple pour la communication entre le smartphone et l’imprimante. La plupart des imprimantes sans fil actuelles prennent déjà en charge AirPrint. Apple répertorie sur son site Web un certain nombre d’imprimantes qui fonctionnent avec AirPrint. Si votre appareil n’est pas là, l’impression depuis l’iPhone ne fonctionnera pas.

Si votre imprimante remplit les conditions requises et est également enregistrée sur le même réseau WiFi que l’iPhone, l’impression fonctionne comme suit:

Ouvrez le document ou l’image que vous souhaitez imprimer dans une application avec une fonction d’impression. Dans l’application, recherchez l’icône « Partager » et sélectionnez-la. Appuyez ensuite sur l’icône « Imprimer ». Alternativement: Ouvrez les paramètres de l’application, sélectionnez «Imprimer» puis «AirPrint». Dans la vue d’impression, tapez sur « Sélectionner une imprimante » et sélectionnez l’imprimante compatible AirPrint. Enfin, appuyez sur « Imprimer » dans le coin supérieur droit pour lancer l’impression.

Voici à quoi ressemble l’aperçu avant impression sur l’iPhone.

Impression depuis le smartphone Android

Lors de l’impression à partir d’un smartphone Android, la condition préalable est que l’imprimante soit connectée au réseau WiFi. Depuis plusieurs années, Android dispose d’une interface logicielle universelle pour contrôler les imprimantes compatibles réseau. Cependant, les fabricants des imprimantes respectives doivent proposer des plugins correspondants pour leurs modèles d’imprimantes, qui sont disponibles via le Google Play Store. L’installation des plugins est quasi automatique:

Ouvrez le document ou l’image que vous souhaitez imprimer dans une application avec une fonction d’impression. Dans l’application, appuyez sur le champ de menu, qui est généralement symbolisé par trois points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez « Imprimer » dans le menu pour ouvrir la vue d’impression. Dans la vue d’impression, appuyez sur « Sélectionner l’imprimante » et « Toutes les imprimantes … » Si l’imprimante sans fil n’est pas encore reconnue, appuyez sur « Ajouter une imprimante » puis sur le service d’impression recommandé par le fabricant. Installez le plugin approprié depuis le Play Store.

Sur Android, l'impression fonctionne principalement via les propres plugins du fabricant.

Vous pouvez également rechercher le bon plug-in pour votre imprimante dans le Google Play Store et l’installer. Vous pouvez savoir si le fabricant en propose un et lequel il se trouve soit dans le manuel, soit sur le site Web du fabricant.

Ensuite, le smartphone Android devrait être capable de reconnaître automatiquement l’imprimante. Répétez le processus à partir du point 1 et sélectionnez votre imprimante au point 4. Appuyez ensuite sur l’icône d’impression pour déclencher le processus d’impression.

Voici à quoi ressemble l’aperçu avant impression lorsque l’imprimante a été reconnue.

Toutes les applications ne prennent pas en charge l’impression Si une application ne vous propose pas d’imprimer un document ou une image, cela n’est généralement pas dû à votre smartphone ou à votre imprimante, mais à la fonction manquante dans l’application. Vérifiez ensuite si vous pouvez imprimer le fichier correspondant à partir d’une autre application.

Résumé