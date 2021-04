Connectez les contrôleurs PS4 et PS5 aux téléphones mobiles sur Android et iOS: est-ce possible?

L’écran tactile d’un smartphone iOS ou Android n’est pas exactement idéal pour les jeux. La solution: connectez une manette PS4 ou PS5 au téléphone portable! Les manettes de jeu assurent une manipulation parfaite, même avec des passages de compétences délicats. Le contrôleur PlayStation robuste peut également faire beaucoup plus que le smartphone sensible. Nous expliquons comment établir la connexion.

De Michael Schock

Bien sûr, le contrôleur PS4 n’est pas principalement destiné à être couplé avec un téléphone portable. Par conséquent, quelques trucs et astuces sont nécessaires pour jouer à des jeux sur smartphone avec un DualShock 4. Tous les jeux ne sont pas compatibles avec un fonctionnement via un contrôleur PS4 ou PS5, mais un court test de compatibilité ne fait pas de mal. Parce que: aucun logiciel ou périphérique supplémentaire n’est requis pour la connexion.





Avec le DualShock 4, le jeu sur smartphone est beaucoup plus confortable.



Image: © 45secondes.fr 2016



Android: le contrôleur PS5 est reconnu sans aucun problème, DS4 également

Appuyez sur le bouton PS et « Partager » (ou « Créer » sur la PS5) en même temps. Ensuite, les LED du contrôleur clignotent et il peut être reconnu comme un périphérique Bluetooth.

La connexion avec un smartphone ou une tablette Android est alors très simple et fonctionne via la connexion Bluetooth sans fil. Cette fonction doit être saisie en conséquence sur l’appareil Android Paramètres être activé. Le téléphone portable reconnaîtra le « contrôleur sans fil » pendant le scan. Il peut être nécessaire d’appuyer à nouveau sur les boutons mentionnés ci-dessus pendant le processus de scan jusqu’à ce que l’affichage LED commence à clignoter.

Pour terminer le soi-disant appairage, tout comme avec un casque Bluetooth, il vous suffit d’appuyer brièvement sur l’entrée «Wireless Controller» sur le smartphone. Si vous appuyez sur le bouton PlayStation de la manette, vous devez alors revenir à l’écran principal de votre smartphone – comme si vous aviez appuyé sur le bouton d’accueil de votre téléphone mobile.

Maintenant que le contrôleur est théoriquement prêt à être utilisé, vous devez maintenant le tester avec le jeu de téléphone portable souhaité. Pour pouvoir utiliser à nouveau la manette plus tard avec une PS4 ou une PS5, elle doit être reconnectée à la console avec un câble USB. Le câble peut ensuite être retiré à nouveau.

Vérifiez la version d’Android Si la connexion ne fonctionne pas, vous avez peut-être un Android obsolète: la version 5.0 est au moins nécessaire. Nous recommandons les smartphones bon marché et bons dans notre aperçu correspondant.

Connecter la manette PS4 à l’iPhone ou à l’iPad? Possible depuis iOS 13!

Pendant longtemps, les contrôleurs PS4 ne pouvaient être utilisés avec les iPhones que s’ils étaient modifiés via jailbreak. Cependant, avec la sortie d’iOS 13, cela a changé et une connexion entre la manette de jeu PS4 et l’iPhone ou l’iPad est un jeu d’enfant.

Assurez-vous d’abord que Bluetooth est activé sur votre appareil iOS. Aller à la Paramètres et puis sur Bluetooth. Si la fonction n’est pas encore activée, activez-la.

Maintenant, appuyez sur en même temps PS- et le Bouton Partager et maintenez les deux pendant au moins 5 secondes. Ensuite, la barre LED du contrôleur commence à clignoter. Vous devriez maintenant voir le contrôleur PS4 dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur votre iPhone. Appuyez sur l’entrée « DUALSHOCK 4 Wireless Controller » et la barre LED du contrôleur doit s’allumer en rose, ce qui signifie que la manette de jeu est connectée à l’iPhone. Il peut désormais être utilisé avec tous les jeux prenant en charge le contrôleur.

Pour que la connexion fonctionne, vous avez besoin d’un appareil Apple prenant en charge iOS 13 ou iPadOS 13. Cela fonctionne donc également avec le modèle d’iPod 2019 que nous avons examiné de plus près ici.

Manette PS5 sur iPhone: prise en charge de DualSense depuis iOS 14.5





Le DualSense peut également être utilisé comme contrôleur Bluetooth.



Image: © 45secondes.fr 2020



Pendant longtemps, le contrôleur PS5 n’a pas pu être connecté à l’iPhone ou à l’iPad, mais depuis iOS 14.5 ou iPadOS, le contrôleur DualSense a également fonctionné sur l’iPhone et l’iPad. La connexion est similaire à celle du contrôleur PS4: appuyez simplement sur le bouton Créer avec le bouton PS jusqu’à ce que le voyant LED du contrôleur clignote. Sélectionnez ensuite l’entrée «DualSense Wireless Controller» dans la liste des appareils Bluetooth trouvés et associez-les.

Manette PS5 sur le smartphone: les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique fonctionnent-ils?

Vous ne devriez pas vous attendre à ce que les fonctionnalités spéciales du contrôleur PS5 telles que le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs de votre téléphone fonctionnent. Pour ce faire, les fonctionnalités devraient être prises en charge par les jeux correspondants d’une part. D’un autre côté, le système d’exploitation mobile devrait avoir les bons pilotes. Ce n’est pas le cas dans les deux cas.

Résumé