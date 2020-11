Connectez le contrôleur PS5 au PC: voici comment le DualSense fonctionne avec Windows

Le contrôleur DualSense pour la PS5 est l’un des points forts de la nouvelle PlayStation. Vous pouvez également l’utiliser sur votre PC et, par exemple, jouer à vos jeux Steam avec. Vous pouvez lire ici comment cela fonctionne et quelles fonctionnalités de nouvelle génération de la manette de jeu PS5 fonctionnent sur les ordinateurs Windows.

Vous pouvez connecter le contrôleur DualSense au PC de deux manières: par câble ou sans fil via Bluetooth. La meilleure façon de l’utiliser dans les jeux est via Steam: le lanceur de jeu inclut déjà la prise en charge du contrôleur PS5. Il n’y a pas (encore) de pilote officiel directement de Sony – le contrôleur ne fonctionne donc pas de manière fiable avec tous les jeux sans Steam.

Connectez DualSense via un câble USB ou Bluetooth

Pour connecter le contrôleur PS5 à votre PC, vous pouvez utiliser le câble USB fourni avec la PlayStation 5. Sinon, un autre câble USB-C vers USB-A fera de même. Branchez le câble dans le contrôleur, l’autre extrémité dans l’ordinateur – c’est fait.

Vous pouvez facilement connecter le DualSense au PC à l’aide d’un câble via la connexion à l’avant. Mais Bluetooth fonctionne aussi.

Pour la connexion via Bluetooth, votre PC a besoin soit d’un récepteur Bluetooth intégré sur la carte mère, soit d’un adaptateur externe pouvant être utilisé comme dongle dans un slot USB. Sous Windows 10, cliquez sur l’icône Windows en bas à gauche de la barre des tâches (ou appuyez sur la touche Windows), tapez «Bluetooth», puis cliquez sur «Bluetooth et autres paramètres de l’appareil». Activez Bluetooth dans la fenêtre ouverte et cliquez sur «Ajouter Bluetooth ou autre appareil». Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Bluetooth ».

Votre PC va maintenant rechercher les appareils disponibles. Prenez et tenez le contrôleur PS5 Bouton PlayStation et le Créer un bouton (le petit bouton à gauche du pavé tactile) jusqu’à ce que les voyants du contrôleur clignotent. Le contrôleur devrait maintenant être affiché sur votre PC. Cliquez sur « Contrôleur sans fil » pour le coupler.

Utiliser le contrôleur PS5 avec Steam

Pour que le contrôleur fonctionne avec Steam, vous devez d’abord rejoindre le programme bêta du lanceur. Ouvrez Steam et connectez-vous. Cliquez ensuite sur « Steam> Paramètres » dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez «Compte» dans la fenêtre ouverte et cliquez sur «Modifier» sous «Participation à la bêta». Sélectionnez « Steam Beta Update » dans le menu déroulant, cliquez sur « OK » et redémarrez le programme comme demandé.

En mode Big Picture, Steam est compatible avec les contrôleurs.

Connectez le DualSense comme décrit ci-dessus via un câble ou Bluetooth. Ouvrez maintenant Steam en mode Big Picture en cliquant sur le symbole dans le coin supérieur droit (entre «Minimize» et le nom de votre compte). Vous devriez maintenant pouvoir utiliser les jeux Steam et Steam avec le contrôleur. Dans le menu des paramètres, vous pouvez toujours configurer et étalonner le contrôleur. Mais cela fonctionne également sans ajustements particuliers.

Jouez à des jeux non-Steam avec une manette PS5

Vous pouvez également profiter de la prise en charge de Steam pour le contrôleur DualSense pour d’autres jeux – par exemple des jeux de l’Epic Games Store. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter les jeux non-Steam à votre bibliothèque Steam.

Pour ce faire, cliquez sur l’onglet « Jeux » dans Steam puis sur « Ajouter un jeu non-Steam à ma bibliothèque ». Dans la liste qui s’ouvre, sélectionnez les jeux que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque. S’ils ne sont pas dans la liste, cliquez sur « Parcourir » et recherchez les fichiers .exe des jeux sur votre disque dur. Si tout s’est bien passé, vous pouvez démarrer les jeux à partir de Steam et utiliser le contrôleur PS5 et la superposition Steam tout en jouant.

Adaptive Trigger & Co.: Quelles fonctionnalités nouvelle génération fonctionnent sur PC?

Sur la PlayStation 5, le contrôleur DualSense offre des fonctionnalités telles que le nouveau déclencheur adaptatif et le retour haptique. Ces fonctions (ainsi que des fonctionnalités telles que le pavé tactile ou les capteurs d’inclinaison) fonctionnent actuellement sur le PC pas encore – même pas via Steam. Tant que les pilotes appropriés pour Windows ne sont pas disponibles, vous ne pouvez utiliser le DualSense que comme une manette de jeu normale. On ne sait toujours pas si et quand les nouvelles fonctionnalités du contrôleur seront activées sur le PC.

Sommaire