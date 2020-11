Connectez et configurez votre casque Xbox One: voici comment

Connecter un casque à la Xbox One semble facile au début. Branchez le contrôleur, non? En fait, il existe différentes manières avec différents avantages et inconvénients de connecter un casque à la console Xbox. Dans ce guide, vous apprendrez comment connecter et configurer un casque.

C’est facile pour ceux qui possèdent un casque filaire. Vous pouvez utiliser votre casque existant via Câble jack 3,5 millimètres dans le contrôleur Xbox. Cependant, cela ne fonctionne qu’avec les contrôleurs Xbox Series X / S et les contrôleurs Xbox One construits après juin 2015. De plus, cette option rend le réglage du volume du microphone et du casque un peu fastidieux. Pour ce faire, vous devez aller dans « Paramètres » et sélectionner « Appareils et accessoires ». Là, vous sélectionnez le contrôleur auquel le casque est connecté et ajustez le volume. Au milieu du jeu, cette possibilité est plutôt distrayante.

Pourquoi l’adaptateur stéréo pour casque Xbox One?

Pour cette raison, les fournisseurs tiers continuent de proposer un adaptateur stéréo pour casque Xbox One. Vous connectez cet adaptateur à l’entrée USB de votre contrôleur. Ensuite, vous connectez un casque à l’entrée jack de l’adaptateur. Il a l’avantage de pouvoir l’utiliser pour régler le rapport entre le volume du jeu et le volume du microphone, régler le volume global du casque et éteindre le microphone. Le tout sans accès au menu du tableau de bord, directement sur le contrôleur.

Les adaptateurs stéréo de fabricants tiers sont un peu différents de l’adaptateur Microsoft qui n’est plus proposé, mais fonctionnent de la même manière. L’adaptateur est livré avec un câble adaptateur de 2,5 millimètres à 3,5 millimètres, que vous pouvez utiliser pour connecter votre ancien casque de chat Xbox 360 à la Xbox One.

Casques sans fil

Le Corsair HS75 XB Wireless ne nécessite pas de clé USB.

Ceux qui n’ont pas encore de casque avec une connexion jack utilisent souvent un casque sans fil pour les consoles Xbox. Assurez-vous qu’il s’agit d’un casque sous licence officielle avec le logo Xbox, car certains casques ne fonctionnent qu’avec PS4 ou PS5 et PC. Si le casque utilise le protocole sans fil Xbox, la connexion fonctionne sans clé USB supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton d’appairage de la console et du casque pour configurer. Un exemple de casque avec le protocole sans fil Xbox et sans dongle est le Corsair HS75 XB Wireless.

Des casques Xbox sans fil sont également disponibles dongle USB supplémentaireque vous branchez à la console pour configurer. Ils sont souvent moins chers et compatibles avec différentes consoles. Une fois couplé, vous devriez voir un logo de casque sur le tableau de bord Xbox indiquant le niveau de la batterie. Les casques sans fil ont non seulement l’avantage de se passer du cordon ennuyeux, mais vous pouvez également régler le volume et souvent séparément le volume du chat directement sur le casque. Le Creative Sound Blaster X H6 est un exemple de casque avec un dongle USB qui fonctionne également avec PS4, Nintendo Switch et PC.

Enfin, il existe des casques sans fil avec une station de base séparée, que nous présenterons ci-dessous.

Les casques Bluetooth fonctionnent-ils également?

Les consoles Xbox fonctionnent pas avec des accessoires bluetooth. Vous ne pouvez donc pas utiliser d’écouteurs Bluetooth avec Xbox One, Xbox Series X et d’autres consoles Microsoft. La raison en est que la connexion Bluetooth transmet généralement le son avec une latence, le son arrive au casque avec un retard. C’est particulièrement mauvais pour les jeux où les réactions rapides font la différence et il faut entendre les adversaires le plus rapidement possible.

Casques sans fil avec station de base

Les casques avec une station de base sont souvent compatibles avec différents systèmes, offrent des simulations surround spéciales et des options de réglage sur la station. Lorsque vous connectez la station de base de votre casque sans fil via un Cable optique ou sur le connecteur RCA rouge et blanc Selon le casque, vous devrez peut-être utiliser l’adaptateur stéréo pour régler le volume du chat. L’Astro Gaming A50 est un exemple d’un tel casque, dont la station de base MixAmp est connectée à la Xbox One via un câble optique, tandis que le câble jack pour le chat doit également être connecté au contrôleur.

Pourquoi un câble optique? Le câble optique transmet des données numériquement et, pour faire simple, peut donc également transmettre un son surround, tandis que la prise jack et le RCA sont limités à la stéréo. Avec les casques, le câble optique est généralement utilisé pour une simulation surround comme Dolby Headphone, car la plupart des casques n’ont que deux pilotes (ou haut-parleurs, si vous voulez) intégrés dans les oreillettes. Les casques avec un dongle USB ou un protocole sans fil Xbox offrent également souvent des simulations surround.

Le Turtle Beach Ear Force Stealth 500X est un casque dans lequel seule la station de base est connectée à la console elle-même, tandis que le casque lui-même fonctionne complètement sans fil – c’est-à-dire qu’il n’est pas connecté au contrôleur ou à l’adaptateur stéréo du casque. La connexion de chat à la station de base fonctionne ici via une connexion USB, tandis que le son du jeu est transmis à la station via un câble optique. Les signaux sont ensuite envoyés sans fil au casque via Wi-Fi. Le casque sans fil Afterglow AG9 utilise un seul émetteur USB pour les sons de chat et de jeu.

Ce que vous devez considérer

le câbles optiques ou ça Câble RCAque vous pouvez connecter à une console ou à un téléviseur seulement le son du jeu diffusion et non le chat. Ceci est transmis soit via USB ou, en règle générale, via la prise jack du contrôleur.

Si vous avez connecté votre casque à la manette via un câble jack et n’entendez que le son du jeu et pas de conversation, vous utilisez probablement le mauvais câble jack. Vous en avez besoin câble jack à quatre pôlescomme connu des casques de smartphone. Ceux-ci transmettent non seulement les canaux audio droit et gauche, mais également le son du chat via le microphone. Il est également possible que vous n’entendiez pas le chat car vous n’avez pas d’abonnement Xbox Live Gold. C’est une exigence pour le chat multijoueur et essentiellement pour les jeux multijoueurs.

Après tout, certains casques courants ne sont pas du tout compatibles avec la Xbox One. Microsoft appelle le casque Mad Catz Tritton Warhead, le casque sans fil Xbox 360 et le casque Bluetooth sans fil Xbox 360. Ces casques sont optimisés pour la Xbox 360. Pour éviter toute confusion: le casque Bluetooth sans fil Xbox 360 n’est pas connecté à la console via Bluetooth, mais transfère les appels du téléphone mobile vers le casque via Bluetooth pendant le jeu.

Sommaire