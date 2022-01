Connectez Apple Watch à Android: est-ce vraiment possible? IOS Android

L’Apple Watch est une extension parfaite pour tous les utilisateurs d’iPhone. Mais les utilisateurs d’un smartphone Android peuvent-ils également utiliser la smartwatch? Nous clarifions si vous pouvez connecter l’Apple Watch à Android.

L’Apple Watch est-elle compatible avec Android?

La réponse courte à la question ci-dessus est non. L’Apple Watch, quelle que soit la génération, n’est pas conçue par le fabricant pour être compatible avec Android.

Contexte: L’Apple Watch utilise Bluetooth pour se connecter à un iPhone et devrait donc théoriquement également pouvoir se connecter à un smartphone Android via Bluetooth. En pratique, cependant, il existe deux limitations importantes:

Une Apple Watch est configurée à l’aide de l’application Watch – et cette application n’est disponible que pour iOS et non pour Android. L’application Watch n’est même pas disponible pour l’iPad. Apple a configuré la connexion Bluetooth afin qu’une Apple Watch ne puisse être associée qu’à un iPhone. Une synchronisation avec Android n’est donc pas possible.

Vous pouvez donc toujours connecter l’Apple Watch à Android

Malgré les problèmes décrits ci-dessus, une Apple Watch peut théoriquement également être utilisée en tant qu’utilisateur Android. Cependant, le chemin est assez compliqué et vous devez également vivre avec diverses restrictions. Les éléments suivants sont nécessaires pour cela:

Apple Watch 3 avec GPS + Cellular ou plus récent (cette procédure n’est pas possible avec la version Wi-Fi uniquement)

iPhone 6 ou plus récent

Smartphone Android avec emplacement micro-SIM

Carte SIM + outil SIM

Si vous voulez essayer le hack par intérêt, vous devez procéder comme suit:

Configurez l’Apple Watch avec un iPhone. Éteignez l’iPhone, le smartphone Android et l’Apple Watch. Insérez la carte SIM de l’iPhone dans le smartphone Android et allumez l’appareil. S’il existe une connexion cellulaire sur le téléphone, l’Apple Watch peut également être allumée. L’Apple Watch devrait maintenant afficher une connexion cellulaire active. Sinon, vous devrez activer et désactiver à nouveau le mode avion sur la smartwatch. Les appels et les iMessages devraient désormais être reçus sur l’Apple Watch, même si le smartphone Android est connecté en tant qu’appareil principal. Les applications qui utilisent une connexion cellulaire pour les mises à jour devraient également fonctionner. D’autres applications nécessitant une connexion à un iPhone peuvent ne pas fonctionner. De plus, la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch sera plus courte que la normale en raison de l’activation fréquente de la connexion cellulaire.

Si tout cela vous semble trop compliqué, vous pouvez à nouveau regarder le piratage dans la vidéo suivante recommandée par les collègues d’iMore.

Conclusion

D’un point de vue technique, utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android est tout à fait possible. Cependant, la smartwatch n’est pas vraiment pratique sans iPhone, car elle perd beaucoup de ses fonctions centrales et la batterie se décharge encore plus rapidement.

La connexion d’une Apple Watch à Android ne devrait se produire qu’en cas d’urgence absolue, par exemple lorsque l’iPhone est cassé et qu’un seul appareil Android est disponible. Si vous souhaitez utiliser pleinement une Smartwatch sans iPhone, vous devez donc chercher les bonnes alternatives à une Apple Watch.