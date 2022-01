Connecter l’iPad au moniteur : voici comment cela fonctionne

Connecter l’iPad ou l’iPad Pro à un moniteur n’est pas difficile, mais assez spécial. Avec ces conseils, c’est simple et rapide.

Par Sven Wernicke

Afficher le contenu d’un iPad sur un moniteur externe ou même un téléviseur – cela peut être pratique. Mais pour une connexion filaire, vous avez besoin d’un adaptateur. Ceci est différent selon votre modèle d’iPad et votre moniteur. Cela complique un peu les choses, mais les profanes peuvent aussi s’entendre rapidement. Si vous souhaitez utiliser un téléviseur comme moniteur à des fins différentes, vous pouvez même l’utiliser sans fil via AirPlay.

Connectez l’iPad Pro à l’Apple Pro Display XDR





La connexion avec le moniteur professionnel d’Apple est particulièrement aisée.



Image : © Apple 2020



Si vous vous considérez comme un utilisateur exigeant, vous possédez probablement un iPad Pro 12.9″ (5ème génération) ou un iPad Pro 11″ (3ème génération). Vous connectez les puissantes tablettes à un Apple Pro Display XDR comme suit :

Utilisez le câble Thunderbolt fourni avec l’Apple Pro Display XDR. Connectez le câble Thunderbolt 3 Pro au port Thunderbolt 3 de l’écran. Connectez une extrémité du câble au port de charge de l’iPad Pro.

Si l’Apple Pro Display XDR est allumé, le moniteur affiche automatiquement le contenu de l’iPad Pro. Incidemment, l’iPad se charge automatiquement. D’autres appareils peuvent également être connectés en série via Thunderbolt, qui peut également être utilisé de cette manière.

Connectez l’iPad au moniteur avec USB-C ou Thunderbolt

Si vous n’avez pas la monnaie d’un Apple Pro Display XDR, qui coûte 6 000 euros, vous pouvez bien sûr également connecter votre iPad à un moniteur ou à un téléviseur ordinaire. Si vous possédez une tablette Apple plus récente, elle est équipée de l’USB-C ou du Thunderbolt (USB 4).

iPad (Pro) avec connexion USB-C :

iPad mini (6e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad Pro 11″ (1ère et 2ème génération)

iPad Pro 12,9″ (3e et 4e génération)

iPad Pro avec Thunderbolt (USB 4) :

iPad Pro 11″ (3ème génération)

iPad Pro 12,9″ (5ème génération)

Si votre moniteur dispose d’un port USB-C ou d’une connexion Thunderbolt, un câble de connexion USB-C ou Thunderbolt correspondant est suffisant pour réunir l’iPad et l’écran.

Si le moniteur dispose « seulement » d’une entrée VGA ou HDMI, vous avez besoin d’un adaptateur correspondant. Apple propose des solutions adaptées, plus précisément :

Adaptateur AV d’affichage USB-C (HDMI)

Adaptateur multiport USB-C vers VGA

Et voici comment établir la connexion entre l’iPad et le moniteur externe :

Branchez l’adaptateur (adaptateur multiport AV ou VGA) sur l’iPad. Connectez le câble HDMI ou VGA à l’adaptateur. À l’autre extrémité, connectez le câble HDMI ou VGA au moniteur, au téléviseur ou au projecteur. Si nécessaire, sélectionnez la bonne source vidéo sur le moniteur.

Connectez des iPad (plus anciens) avec un port Lightning au moniteur

Si votre iPad est déjà un peu plus ancien et qu’il n’a pas encore d’USB-C ou de Thunderbolt, ce n’est pas un problème non plus. Des adaptateurs adaptés sont également disponibles pour le port Lightning, plus précisément ils sont appelés :

Adaptateur AV numérique Lightning (HDMI)

Adaptateur Lightning vers VGA

Ils sont compatibles avec les iPad suivants :

iPad mini 4

iPad mini (5e génération)

iPad (5e génération et modèles plus récents)

iPad Air 2

iPad Air (3e génération)

iPad Pro 9.7″

iPad Pro 10,5″

iPad Pro 12,9″ (1ère et 2ème génération)

Vous devez respecter la procédure suivante :

Branchez l’adaptateur adapté à votre configuration dans le port de charge de l’iPad. Connectez le câble HDMI ou VGA à l’adaptateur. Connectez l’autre extrémité du câble HDMI ou VGA au moniteur. Si nécessaire, sélectionnez la bonne source vidéo sur le moniteur.

Connectez l’iPad à l’écran sans fil via AirPlay







En termes de qualité, ce n’est pas la meilleure solution, mais la connexion sans fil d’un iPad à un grand écran – une télévision par exemple – est souvent tout à fait suffisante. S’il prend en charge la norme Apple AirPlay ou si vous utilisez le lecteur de streaming Apple TV, la fonction de transfert de contenu de l’iPad vers l’écran est déjà intégrée.

C’est comme ça que c’est fait:

Accédez au Centre de contrôle sur l’iPad en glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran. Appuyez sur le symbole avec les deux écrans situés l’un derrière l’autre et sélectionnez votre Apple TV ou votre Smart TV avec AirPlay. Entrez le code affiché sur le téléviseur sur votre iPad.

Désormais, vous verrez toute la surface de l’iPad sur le téléviseur.

Modifier les paramètres de l’écran sur l’iPad

Surtout si vous avez connecté l’iPad à un moniteur avec un câble, cela vaut la peine de jeter un œil aux paramètres de l’écran :

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran et sélectionnez Centre de contrôle. Appuyez sur Paramètres > Affichage et luminosité. Effectuez le réglage souhaité, par exemple « Autoriser le changement de mode d’affichage » pour le changement automatique lorsque le câble est connecté.

résumé