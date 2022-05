Connecter les AirPods au PC Windows : Voici comment

Apple AirPods et Windows 10 – est-ce que ça va vraiment ensemble ? Oui, vous pouvez connecter des écouteurs sans fil Apple à un PC via Bluetooth. Dans les instructions suivantes, nous expliquerons comment procéder dans Windows 10.

Inhabituel pour Apple, les AirPod fonctionnent non seulement avec iPhone, iPad et Co., mais aussi avec les smartphones Android et même les ordinateurs Windows. Les conditions préalables doivent être bonnes pour cela : Dans tous les cas, vous avez besoin d’un ordinateur portable ou d’un PC Windows avec Bluetooth. Alors que de nombreux ordinateurs portables sont déjà équipés de Bluetooth en usine, les PC doivent parfois être équipés de la technologie sans fil. Tout ce dont vous avez besoin est une petite prise USB qui rend votre ordinateur compatible avec Bluetooth. Il est disponible en magasin et en ligne pour quelques euros seulement.

Activez Bluetooth et mettez Apple AirPods en mode appairage

Tout d’abord, assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre PC Windows 10. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez activer Bluetooth via le centre d’informations dans la barre des tâches à l’aide du bouton correspondant. Pour que votre PC Windows puisse trouver les Apple AirPods, vous devez d’abord activer le mode de connexion, également appelé appairage, de vos AirPods. Mettez maintenant vos AirPods dans le boîtier de charge correspondant et ouvrez le couvercle. Pour activer le mode d’appairage maintenant, vous devez appuyer sur le bouton de configuration à l’arrière du boîtier jusqu’à ce que le voyant blanc commence à clignoter.



Le bouton de configuration des AirPods pour activer le mode d’appairage se trouve à l’arrière du boîtier.



Image : © YouTube/Le soldat sait mieux 2017



Sélectionnez et connectez Apple AirPods dans Windows 10

Sélectionnez maintenant « Connecter » via le centre d’informations dans la barre des tâches de Windows 10 pour connecter l’ordinateur aux AirPods. Si tout s’est bien passé, vous verrez maintenant les AirPods dans la fenêtre « Connecter » de Windows 10. Cliquez maintenant sur l’entrée correspondante avec les AirPods pour établir une connexion entre eux et votre ordinateur.

Après l’appairage unique, vous pouvez désormais connecter vos AirPod rapidement et facilement à tout moment via le centre d’informations de votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser les fonctions de lecture et de parole avec vos AirPods sur un PC Windows, mais pas l’assistant vocal Siri, qui ne peut être utilisé que sur les appareils Apple.

