Connecter le système énergétique d’un bâtiment entier au cloud: c’est Mesa, le nouveau projet de Sidewalk Labs (Google)

Dan Doctoroff, PDG de Sidewalk Labs, explique le nouveau projet de la division des technologies urbaines d’Alphabet (Google). Après avoir annulé l’expérience avec la ville de Toronto pour redimensionner les trottoirs et les voies, ils concentrent maintenant leurs efforts sur Mesa, un projet d’économie d’énergie qui utilise les données et l’IA pour optimiser la consommation en temps réel de tout un bâtiment.

Comme l’explique l’équipe Mesa, les grands bâtiments sont responsables de près d’un tiers des émissions à effet de serre et ils sont présentés comme une solution pour optimiser cette consommation d’énergie et réduire les excès. Mesa est un kit de construction, un ensemble d’accessoires, de prises, de capteurs et de thermostats pouvant également être utilisés sur des chantiers plus anciens.

Un kit qui sait si le bâtiment est occupé ou vide

Mesa est conçu pour réduire l’utilisation du chauffage, du refroidissement et la charge énergétique des prises. Nous avons une suite d’appareils allant des thermostats intelligents, des centres de données, des prises connectées et capteurs avec des batteries de cinq ans qui collent aux murs et se connectent également à l’alimentation du bâtiment. Tous sont interconnectés pour optimiser la consommation à tout moment, après avoir traversé les serveurs dans le cloud où tout le calcul informatique est effectué et «l’intelligence artificielle» est appliquée.

Lors de l’événement Web Summit 2020, Doctoroff explique qu’ils travaillent à Mesa depuis avant la pandémie et qu’ils disposent d’une équipe multidisciplinaire pour la mener à bien. De Mesa, ils se réfèrent à une étude du Département américain de l’énergie où ils expliquent que Ajuster la température d’un bâtiment de 500 mètres carrés de quelques degrés pendant l’été peut réduire la consommation de climatisation jusqu’à 24%. Sur la base de ces données, Sidewalk Labs justifie l’importance de disposer d’un kit de ce calibre pour optimiser la consommation d’énergie.

Le kit énergie se connecte au WiFi du bâtiment et collecte des informations sur l’environnement du bâtiment telles que la température et l’occupation. Sidewalk Labs informe qu’ils ne collectent pas de données personnelles et que cette occupation est seulement si elle est vide ou occupée, en veillant à ce qu’un compte des personnes là-bas ne soit pas fait. Sur la base de ces données, le système adapte le chauffage, l’air, éteint les prises inutilisées, peut envoyer des alertes d’entretien automatique et adapter l’entrée d’air frais.

En plus des données capturées par les capteurs, Mesa intègre des données externes telles que les conditions météorologiques, les mouvements, l’humidité et les températures. Ils donnent l’exemple que les jours d’hiver particulièrement chauds, Mesa est capable de s’ajuster correctement et de ne pas appliquer la température standard qui correspondrait à la saison. Un réglage avec un niveau de précision suffisant pour tenir compte du temps nécessaire pour chauffer ou refroidir chaque pièce.

Grâce à une application mobile, les utilisateurs peuvent informez le système qu’ils sont froids ou chauds et donnez votre avis sur son fonctionnement. L’application vous permettra également de revoir les mesures que Mesa a appliquées au bâtiment et dans quelle mesure elle économise de l’énergie et des émissions.

Avec ces systèmes connectés, la vie privée est l’un des éléments qui suscite le plus de suspicion. Nous l’avons déjà vu dans d’autres projets de l’entreprise. Comme l’explique l’équipe Mesa, le kit énergétique n’utilise pas de caméras et les données d’occupation sont limitées. Les appareils numériques de Mesa sont «incapables d’identifier une personne et ne le seront pas à l’avenir».

Quel est alors le modèle économique de Mesa? Ils factureront un des frais pour le matériel lui-même et des frais supplémentaires pour l’optimisation énergétique, en fonction de l’énergie économisée. Comme expliqué, Mesa promet de pouvoir économiser 20% sur la facture et amortir son coût en deux ans.

