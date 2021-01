Connaître TOUS les acronymes des camions de pompiers

J’ai toujours trouvé les camions de pompiers fascinants – je ne pense pas être seul dans ce domaine. Il y a quelque chose de vraiment magnétique dans les véhicules que nos héros utilisent pour faire leur devoir.

J’ose dire que, très probablement, il n’y a aucun enfant qui n’ait rêvé, au moins une fois dans sa vie, d’être pompier. Je pense que cette fascination tient à plusieurs facteurs: les couleurs, les lumières, la perception de la vitesse et bien sûr, la plus belle des missions: sauver des vies.

Cependant, c’est un rêve que peu parviennent à réaliser. Être pompier, bénévole ou professionnel, demande du courage, de la résilience et de l’humanisme. Des qualités qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Par conséquent, des raisons plus qu’assez pour aujourd’hui de consacrer un article de Raison automobile à nos «soldats de la paix». Plus spécifiquement à leurs véhicules, les camions de pompiers.

Les acronymes des camions de pompiers

Tous les services d’incendie sont regroupés en unités opérationnelles organisées techniquement. Cette organisation s’étend non seulement aux pompiers mais aussi à leurs véhicules.

En fonction des missions, il existe des véhicules spécifiques pour répondre aux besoins de chaque scénario. Du transport des malades à la lutte contre les incendies, des sauvetages aux dénonciations. Il y a un camion de pompiers pour chaque situation et aujourd’hui vous apprendrez à lire ses acronymes, et ainsi comprendre quelles sont ses caractéristiques.

VLCI – Véhicule léger de lutte contre l’incendie

Capacité minimale de 400 litres et MTC (masse totale de charge) inférieure à 3,5 t.

VFCI – Véhicule de lutte contre les incendies de forêt

Capacité entre 1500 litres et 4000 litres et châssis tout-terrain.

VUCI – Véhicule de lutte contre l’incendie urbain

Capacité entre 1500 litres et 3000 litres.

VECI – Véhicule spécial de lutte contre l’incendie

Capacité supérieure à 4000 litres, véhicules de lutte contre l’incendie, utilisant des moyens spéciaux d’extinction avec ou sans agents extincteurs.

VSAM – Véhicule de secours et d’assistance médicale

Il s’agit d’un véhicule d’intervention préhospitalier conçu avec un équipement capable de médicaliser le Secours et tenu par un médecin et du personnel spécialisé, permettant l’application de mesures avancées de survie.

ABSC – Ambulance de secours

Véhicule uni-brancard avec équipement et équipage qui permet l’application de mesures de survie de base (BLS), visant à stabiliser et à transporter un patient qui a besoin d’assistance pendant le transport

ABCI – Ambulance de soins intensifs

Véhicule uni-brancard avec équipement et équipage qui permet l’application de mesures avancées de maintien de la vie (VAS), visant à stabiliser et à transporter les patients ayant besoin d’assistance pendant le transport. L’utilisation des équipements SAV relève de la seule responsabilité d’un médecin, qui doit faire partie de l’équipage.

ABTD – Ambulance de transport de patients

Véhicule équipé pour transporter un ou deux patients sur une civière ou une civière et une chaise de transport, pour des causes médicalement justifiées et dont la situation clinique ne permet pas de prévoir le besoin d’assistance pendant le transport.

ABTM – Ambulance à transports multiples

Véhicule conçu pour transporter jusqu’à sept patients dans des chaises de transport ou des fauteuils roulants.

VTTU – Véhicule blindé tactique urbain

Capacité jusqu’à 16 000 litres, véhicule avec châssis 4 × 2 équipé d’une pompe à incendie et d’un réservoir d’eau.

VTTR – Véhicule blindé tactique rural

Capacité jusqu’à 16 000 litres, véhicule avec châssis 4 × 4 équipé d’une pompe à incendie et d’un réservoir d’eau.

VTTF – Véhicule blindé tactique forestier

Capacité jusqu’à 16 000 litres, véhicule avec châssis tout-terrain équipé d’une pompe à incendie et d’un réservoir d’eau.

VTGC – Véhicule-citerne de grande capacité

Capacité supérieure à 16 000 litres, véhicule équipé d’une pompe à incendie et d’un réservoir d’eau, qui peut être articulé.

VETA – Véhicule avec équipement d’assistance technique

Véhicule pour le transport de matériel technique / opérationnel, diversifié, pour soutenir les opérations de sauvetage et / ou d’assistance.

VAME – Véhicule d’assistance aux plongeurs

Véhicule destiné au support technique du personnel intervenant dans les opérations en milieu aquatique.

VE32 – Véhicule avec échelle tournante

Véhicule avec structure extensible en forme d’échelle, supporté sur une base pivotante. Le nombre dans la dénomination correspond au nombre de mètres de l’escalier.

Exemple de VETA appartenant à l’Association humanitaire des pompiers volontaires de Mangualde. VP30 – véhicule avec plateau tournant Véhicule à structure extensible avec panier, comprenant un ou plusieurs mécanismes rigides télescopiques, articulés ou à ciseaux. Le nombre dans la dénomination correspond au nombre de mètres de l’escalier. VSAT – Véhicule tactique de secours et d’assistance MTC inférieur ou égal à 7,5 t. VCOC – Véhicule de commandement et de communication Véhicule conçu pour l’assemblage d’un poste de commandement opérationnel avec une zone de transmission et une zone de commandement.

VTTP – Véhicule de transport de personnel tactique

Véhicule avec châssis 4 × 4, conçu pour transporter le personnel opérationnel avec son équipement individuel.

VOPE – Véhicules pour des opérations spécifiques

Véhicule destiné à des opérations spéciales ou de soutien.

Et les numéros des camions de pompiers, que signifient-ils?

Au-dessus des acronymes des camions de pompiers que nous venons de mentionner, vous pouvez trouver quatre chiffres. Ces chiffres se réfèrent aux pompiers auxquels appartiennent les véhicules.

Les deux premiers chiffres indiquent à quel district appartient le véhicule, à l’exception de Lisbonne et de Porto, qui sont régis par une règle différente. Les deux derniers chiffres font référence à la société à laquelle ils appartiennent dans le district.

Reconnaissance: Pompiers volontaires du Campo de Ourique.

La source: Firefighters.pt / Jacinto.pt / luisfigueiredo.pt