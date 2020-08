Connaître l’espace de stockage qu’occupera Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Depuis plus de deux décennies, Crash Bandicoot C’est l’un des plus grands symboles du support interactif. Malheureusement, en même temps que les données précédentes, cela fait plus de deux décennies que Crash Bandicoot ne nous a pas offert une nouvelle tranche principale, ayant dû revenir au lancement de sa troisième itération en 1998 pour trouver une année dans laquelle le marsupial de Le chien méchant fait une nouvelle apparition. Cependant, 2020 restera dans les mémoires pour, entre autres, avoir été témoin du retour de l’icône du jeu vidéo à travers Crash Bandicoot 4: il est temps, dont le lancement est imminent.

Précisément, en raison de ce qui précède, la page du produit a été mise à jour dans le magasin de Microsoft, nous permettant de savoir combien d’espace de stockage cela prendra-t-il sur Xbox One. Ainsi, alors, la figure place que nous devrons avoir 30,01 Go libre de pouvoir stocker le titre en question et, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, Il est à supposer que la version PlayStation 4 aura un poids similaire, comme cela arrive régulièrement dans la plupart des jeux vidéo du marché.

Crash Bandicoot 4: il est temps, Nous nous en souvenons, sera mis en vente le 2 octobre pour Xbox One et PlayStation 4. Pour le moment, il n’a pas été annoncé si la livraison transcenderait d’autres plates-formes, mais des indices récents indiquent que PC et Nintendo Switch pourraient également avoir leurs éditions respectives.

