Connaître les technologies que la nouvelle Mercedes-Benz Classe S (W223) apportera

Après avoir dévoilé l’intérieur de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S (W223) il y a quelques semaines, nous vous apportons aujourd’hui plus d’informations sur le «fleuron» de la marque Stuttgart.

Cette fois, nous allons parler de la technologie avec laquelle la Classe S se présente et non, nous ne faisons pas référence au MBUX déjà bien connu, qui fera également partie du menu technologique, et qui rencontrera une deuxième génération.

Au lieu de cela, nous vous présentons les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite qui équiperont le haut de gamme Mercedes-Benz et tous ceux qui visent à améliorer leur comportement et leur agilité.

La technologie au service de la dynamique …

En commençant par les technologies qui visent à améliorer le comportement dynamique, le confort et l’agilité de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S, les nouveautés ne manquent pas.

Utilisation de cinq processeurs multicœur, plus de 20 capteurs et une caméra, le système de suspension (en option) E-ACTIVE BODY CONTROL utilise un système électrique 48 V pour s’adapter en permanence aux conditions routières.

Capable d’analyser la conduite environ 1000 fois par seconde, ce système régule l’amortissement sur chaque roue individuellement.

En mode «CONFORT», ce système analyse la route afin de préparer la suspension à réduire les mouvements de caisse. En mode «CURVE», le système prédictif fait basculer la voiture dans les virages, le tout pour augmenter le confort.

En termes d’agilité, la nouvelle Classe S (W223) utilise une autre option pour lui donner un aspect «plus petit»: l’essieu arrière directionnel. Grâce à ce système, le rayon de braquage est réduit d’environ deux mètres, ce qui permet à la variante avec l’empattement le plus long de tourner à seulement 11 m – au niveau des véhicules du segment C.

… Et la sécurité

Comme non seulement la dynamique et le confort sont faits des qualités d’un modèle comme la Mercedes-Benz Classe S, également dans le chapitre de la sécurité, le «fleuron» de la marque allemande apporte de (nombreuses) nouveautés.

Pour commencer, le système E-ACTIVE BODY CONTROL dont nous avons parlé il y a quelques temps dispose également de la fonction PRE-SAFE Impulse Side. Ce système permet de soulever momentanément le corps en cas de collision latérale imminente, en dirigeant l’impact vers des zones plus résistantes du corps, protégeant ainsi les passagers.

Mais il y a plus. Équipée de nombreuses solutions appliquées dans le véhicule de sécurité expérimentale (ESF) 2019, la nouvelle Classe S est dotée d’une option sans précédent sur le marché: airbags avant pour les passagers arrière.

Toujours en termes de sécurité, la nouvelle Classe S (W223) aura des ceintures éclairées (pour faciliter sa localisation); avec l’aide de MBUX Interior Assistant, une caméra peut être utilisée pour détecter un siège bébé dans le siège du passager avant; et il y aura également un airbag frontal central qui empêchera la collision entre les deux occupants devant en cas de choc latéral.

Enfin, le pack d’assistance à la conduite a également obtenu des fonctions nouvelles et mises à jour. Par exemple, le système Active Blind Spot Assist n’alerte pas seulement lorsque le conducteur / passager ouvre la porte, s’il détecte un risque de collision avec un véhicule; maintenant, il anticipe l’alerte, lorsque la main du conducteur / passager s’approche de la poignée de porte pour l’ouvrir.

A signaler également les améliorations apportées à l’assistant de stationnement ou aux manœuvres à basse vitesse, l’Active Parking Assist et le pack Parking en option avec caméra 360º. Il existe de nouveaux capteurs à ultrasons, une interface améliorée et plus intuitive, une plus grande précision dans l’enregistrement des obstacles potentiels ou même des utilisateurs de la piste lors des manœuvres.

Dans le cas du pack Parking avec caméra à 360 °, quatre caméras supplémentaires vous permettent de créer une image 3D de ce qui se passe autour de la Classe S, ainsi que de mieux reconnaître les endroits où il est possible de se garer.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S (W223) sera commercialisée en 2021.

