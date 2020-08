Connaissez-vous les différences entre les protocoles NEDC et WLTP?

Savez-vous quelle est la différence entre les protocoles d’approbation NEDC et WLTP? C’est le texte qui aide à clarifier tous les doutes, à travers une explication détaillée.

Afin de clarifier les consommateurs, Peugeot est venu expliquer les différences dans les protocoles d’homologation NEDC et WLTP. Ce dernier remplacera le premier car il est plus proche des conditions réelles d’utilisation des véhicules.

Les deux tests visent à mesurer les polluants réglementés – monoxyde de carbone, oxydes d’azote, hydrocarbures et particules – et la consommation exprimée en dioxyde de carbone d’un véhicule neuf, tout au long du cycle de conduite.

Le protocole NEDC (New European Driving Cycle) est entré en vigueur en 1992, mais est devenu obsolète et a été progressivement remplacé, depuis septembre 2017, par la nouvelle WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) pour les voitures particulières, et depuis septembre 2018 pour les véhicules utilitaires légers (classes II et III).

Phase de transition jusqu’en janvier 2021

Afin de ne pas semer la confusion chez les consommateurs sur les valeurs NEDC et WLTP, une phase de transition prolongée a été créée entre septembre 2017 et janvier 2021.

Pendant cette période, et selon les pays, la consommation de carburant et les valeurs de CO2 utilisées pour les évaluations énergétiques, dans les brochures commerciales, les supports publicitaires et les sites Web peuvent être NEDC, WLTP ou les deux. Cependant, chaque pays doit toujours utiliser la même option pour tous les fabricants.

Les valeurs WLTP sont utilisées en Finlande depuis septembre 2018, au Portugal depuis janvier 2019 et en France depuis mars 2020. Certains pays européens continueront d’utiliser les valeurs CO2 NEDC jusqu’en décembre 2020, comme l’Italie, l’Espagne , entre autres.

Protocole de test WLTP

Le protocole de test WLTP a une durée de 30 minutes et une distance de 23,25 kilomètres, comprenant quatre phases, dont 52% sur les itinéraires urbains et les 48% restants sur les itinéraires extra-urbains. La vitesse moyenne pendant le test est de 46,5 km / h et la vitesse maximale de 131 km / h.

Par comparaison, le protocole NEDC avait une durée de 20 minutes et une distance de 11 kilomètres, ne comprenant que deux phases, avec 66% en conduite urbaine et 34% en conduite extra-urbaine. La vitesse moyenne était plus faible (34 km / h), ainsi que la vitesse maximale (120 km / h).

Les options et leur impact sur les émissions et la consommation réglementées exprimées en dioxyde de carbone n’ont pas été prises en compte dans le cycle NEDC, mais sont devenues dans le nouveau WLTP, ainsi que les changements de rapports déterminés en fonction des caractéristiques du véhicule.

Des mesures d’essai ont commencé à être effectuées à 23 ° C et 14 ° C pour les émissions de dioxyde de carbone. Dans le cycle NEDC, les passages de boîte de vitesses ont été prédéterminés et fixes et des mesures d’essai ont été effectuées à des températures comprises entre 20 ° C et 30 ° C.

Pour les consommateurs, le nouveau protocole WLTP offre une vision plus réaliste des émissions des véhicules car les mesures sont basées sur une représentation plus proche des conditions réelles d’utilisation.

WLTP reflète mieux l’utilisation quotidienne

Le cycle WLTP a été développé à partir de données de conduite réelles collectées dans le monde entier, garantissant une meilleure représentation des profils de conduite quotidiens.

Ce protocole a également été développé dans le but d’être utilisé comme cycle d’essais universel, permettant d’établir des comparaisons de polluants et d’émissions de CO2 dans le monde. Cependant, l’Union européenne et d’autres régions appliqueront le test de différentes manières, en fonction de leurs lois et réglementations routières.

Le principal avantage du protocole WLTP est la possibilité de comparer toutes les offres du marché sur la base du même standard de mesure et avec des valeurs de consommation plus proches de la réalité qu’en NEDC.

Le nouveau protocole WLTP reflète mieux l’utilisation quotidienne du véhicule en fonction de sa configuration spécifique. Elle sera plus élevée dans les véhicules à moteur thermique et la valeur d’autonomie déclarée pour les véhicules électriques et PHEV sera inférieure à celle indiquée dans le NEDC.

Actuellement, toutes les voitures produites ont un certificat de conformité qui comprend des valeurs de CO2 basées sur la méthode WLTP actuelle. Sur la base de ce document officiel, qui peut être décrit comme l’acte de naissance du véhicule, le véhicule peut être immatriculé partout en Europe.

