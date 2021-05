Connaissez-vous ces jours où vous ne pouvez pas sortir? Donc c’est…

La vie est dure. Et il y a des jours où elle est plus dure et plus cruelle que les autres. Il semble que toutes ses ombres, les plus cachées, sortent de ses tombes sombres et envahissent sa journée.

Votre père commence à se battre avec vous et à vous dire des choses en face, absolument rien, et elles ne sont absolument pas vraies. Vous êtes maudit dans la circulation, par des vieilles folles, par des enfants qui nettoient les vitres au coin des rues. Le monde entier semble être contre vous, contre ce que vous êtes et qui vous êtes.

Et après avoir pleuré pendant quelques heures en essayant de comprendre ce qui se passe, vous réalisez que, d’une manière ou d’une autre, vous attirez cela. Oui, votre père n’est pas dans ses meilleurs jours, mais pourquoi vous a-t-il pris vous et pas votre sœur pour Christ? Le trafic à São Paulo est vraiment chaotique, mais pourquoi semblez-vous attirer toutes les vieilles dames aveugles et les voitures plus âgées que la vôtre devant vous?

Attraction. Quelque chose de vos ombres essaie d’émerger. Essayez-vous de dire: Hé toi, je suis là. J’existe et vous devrez me faire face tôt ou tard. Et dans ce cas, il vaut mieux que ce soit encore plus tôt, donc vous vous en débarrasserez rapidement. Et on y va! Il est intéressant de voir comment les choses que nous pensons passées, qui ont déjà été surmontées, reviennent d’une manière ou d’une autre. Après cette semaine canine, je me suis assis devant un thérapeute de la vie passée, pour comprendre quelque chose sur moi-même (ou autre chose sur moi-même).

Ce thérapeute, un médium, a commencé à dire des choses qui n’avaient absolument rien à voir avec la consultation ou avec moi (du moins pas avant d’avoir compris le message). Il a parlé de Dieu, du Dieu de justice auquel nous croyons tous. Que ce modèle de Dieu, de karma, est ce que nous croyons être le vrai. Si nous faisons le mal, nous prenons le mal. Si quelqu’un fait le mal, il prend le mal. Mais qu’en est-il des personnes qui sont mauvaises et qui s’amusent encore? Non, a-t-il dit, il n’y a pas de justice aveugle à laquelle nous croyons. Dieu est amour pur et il n’est pas intéressé par la vengeance. Il n’est pas intéressé, c’est nous qui sommes intéressés.

Les choses ont progressivement commencé à avoir un sens pour moi. Donc, ce sentiment d’injustice que j’avais ressenti toute la semaine avait un but. Pourquoi alors ai-je ressenti cela? J’ai senti que tout le monde m’attaquait gratuitement, que ce n’était pas juste! Pourquoi je croyais en la justice. Croire que je devrais avoir l’air terrible et me venger. Non pas parce que je le ressentais comme quelque chose de moi, mais comme si je le ressentais comme quelque chose de l’extérieur, de l’autre. Croire aux choses que mon ego me disait, principalement à propos de ma fierté.

J’ai commencé un exercice depuis, un mantra. Les choses sont comme elles sont. Je le répète dans un trafic chaotique, quand quelqu’un me dit quelque chose de stupide ou quand je vois une honte à la télévision. Les choses sont telles qu’elles sont. Et tout, absolument tout sert les buts des âmes impliquées. Peu importe ce que c’est. Cela enlève notre notion du bien contre le mal, du bien contre le mal, comme si tout était si dichotomique. Les choses sont juste. Elles sont. SON. Oui, les choses augmentent au supermarché. C’est ça. Les gens écartent leurs problèmes des autres. C’est tellement. Acceptez, le monde tel qu’il est, aussi étrange que cela puisse paraître.

Une autre chose que j’ai entendue du thérapeute avisé: les peurs sont naturelles. Quand je lui ai parlé de ma peur de voler, il avait raison. Seuls les fous pensent vraiment qu’il est sécuritaire pour vous d’avoir une hauteur de 10 000 pieds, piégé dans une cabine pressurisée avec trop peu d’oxygène. Je n’avais jamais pensé à cette peur de la mienne comme quelque chose de naturel. Pour moi, c’était juste quelque chose que j’avais besoin de changer de toute urgence, qui me gênait trop. Après avoir commencé à voir des choses comme ça, je me suis détendu. Je suis plus calme à ce sujet et je ne pense plus que je suis une chose étrange et bizarre qui a peur de voler. Je suis normal et j’ai des peurs naturelles.

Toutes ces expériences m’ont trop ému. La deuxième partie de la consultation, de la vie passée elle-même, je compte dans un autre texte, car elle n’a pas encore été complètement assimilée et travaillée. Mais sûrement, redécouvrir un Dieu d’amour en moi, d’amour pur, est déjà un premier pas (quoique petit) vers mon âme. Non pas que je vais devenir un zen bouddhiste du jour au lendemain, mais pour commencer à percevoir les choses avec moins de demande, avec moins de justice et avec moins de soif de vengeance.