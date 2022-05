Congeler des bananes : c’est ainsi que vous conservez les délicieux fruits

Vous arrive-t-il souvent que les bananes de votre corbeille de fruits soient soit trop vertes pour un smoothie, soit presque noires ? Congelez les bananes – c’est la solution ! De cette façon, vous avez toujours à portée de main les délicieux fruits pour les desserts, les boissons, etc. dans la bonne consistance.

Alors la prochaine fois que vous irez faire vos courses, ignorez les bananes vertes et attrapez les spécimens mûrs à trop mûrs avec les premiers points noirs. Ils ont le goût le plus intense – et après tout, c’est ce que vous voulez pour vos smoothies et desserts. Donc, si vous congelez des bananes mûres, vous préservez également le goût délicieux. On vous explique comment cela fonctionne.

Très important : Coupez d’abord en morceaux

D’abord, vous épluchez les bananes comme d’habitude, mais au lieu d’aller directement au réfrigérateur, les fruits vont d’abord sur la planche à découper. Coupez chaque banane en tranches de 2 à 5 centimètres de large. Il y a deux raisons à cela : d’une part, les bananes peuvent être mieux portionnées après congélation et, d’autre part, même les meilleurs mélangeurs ou robots culinaires ont du mal avec une banane qui a été congelée en un seul morceau. Déposer les morceaux de banane individuellement sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ce plateau devrait tenir dans votre congélateur, car c’est là que les tranches de banane alignées devraient se retrouver.



Une banane congelée en un seul morceau est difficile à transformer par la suite.



Image : © ZoltanFabian/iStockphoto/Thinkstock 2017



Congélation des bananes : Il est donc indispensable de les faire individuellement

Vous trouvez qu’il n’est pas pratique de congeler un plateau entier ? Vous n’avez pas tort, mais cette méthode a une raison. Si les morceaux de banane sont simplement congelés dans un sac de congélation ou un Tupperware, ils se colleront ensemble, puis congèleront et ne pourront pas être utilisés individuellement plus tard.

Mais ne vous inquiétez pas, le plateau ne doit pas rester indéfiniment au congélateur. Une fois les tranches de banane congelées, vous pouvez les transférer dans un sac de congélation ou un Tupperware allant au congélateur et les remettre dans le congélateur ou le compartiment congélateur. Si vous aimez tout préparer à l’avance, vous pouvez congeler les bananes en portions – juste autant qu’il en faut pour le smoothie du matin.



Les bananes congelées ne sont pas seulement très pratiques comme ingrédient de base pour les smoothies.



Image : © jenifoto/iStock/Thinkstock 2017



Mais les morceaux de fruits surgelés peuvent également être utilisés dans d’autres plats. Vous pouvez utiliser des tranches de banane congelées pour créer de la bonne crème ou de la crème glacée, embellir votre gruau ou cuire un délicieux pain aux bananes. Et les petits en profitent aussi : chaque mère sera reconnaissante si les bananes pour bébé sont si pratiques – peut-être même de papa ? – ont été préparés.