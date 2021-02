Confondre l’amour avec l’attachement provoque des frustrations

Autant que chaque relation a ses caractéristiques uniques, il est possible de se rendre compte que la datation n’est qu’une question d’attachement et pas vraiment d’amour.

Nous avons séparé quelques signes qui peuvent démontrer si votre relation consiste simplement à être attaché à votre partenaire ou si vous vous aimez vraiment.

Vérifiez ci-dessous si vous vous adaptez aux situations décrites et changez votre relation avec les autres.

Dépression en absence

Celui qui aime le manque, et c’est tout à fait normal. Cependant, se sentir déprimé lorsque vous êtes sans la compagnie de l’autre personne est un signe clair d’attachement excessif. Des relations saines sont nouées par des personnes qui savent gérer les moments seuls et peuvent profiter de leur propre compagnie.

Perdre la personne

Des pensées d’insécurité, d’incertitude et de peur surgissent-elles lorsque l’on imagine un avenir sans l’autre? Il est clair qu’aucun couple ne pense à mettre fin à la relation, mais avoir très peur que cela se produise est l’un des signes que vous êtes très attaché à votre partenaire. Travailler sur sa confiance en soi est essentiel pour établir des relations avec quelqu’un.

Discussions idiotes

Si vous êtes irrité par tout ce que fait l’autre personne et que les arguments pour des raisons idiotes sont récurrents, il est peut-être temps de revoir cette relation. Les choses ne fonctionnent probablement plus et vous restez ensemble juste pour plus de commodité.

Les différences

Il est normal que des personnes de personnalités différentes se rapportent, mais quand cela commence à déranger les deux parties, vous devez vous arrêter et réfléchir un peu. Ils disent que les opposés sont attirés, mais ne pas se sentir bien en compagnie l’un de l’autre et être ensemble simplement parce que c’est pratique n’est pas sain pour la relation, encore moins pour vous deux!

Manque d’intimité

Les moments intimes du couple sont fondamentaux pour maintenir la relation. Donc, si pour une raison quelconque, il n’y a plus d’affection, de conversations profondes et de lien réel entre vous, peut-être que l’amour n’est plus présent. Essayez de faire une comparaison de la façon dont la relation a commencé et comment ils agissent tous les deux aujourd’hui, certains changements sont courants, mais le manque d’intimité ne peut pas être accepté dans une relation.

Votre relation a-t-elle passé le test de l’amour? Si vous êtes arrivé à la conclusion que vous êtes avec quelqu’un simplement par attachement, revoyez vos concepts et agissez le plus rapidement possible! Blesser votre cœur dans une relation dénuée de sens ne sera jamais la meilleure option.