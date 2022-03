Confirmez votre départ?: Sam Heughan a parlé de son avenir dans Outlander et a révélé de quoi parlera la préquelle de la série

Starz

L’acteur catapulté à la renommée internationale grâce à Étranger. Mais son époque en tant que Jamie Fraser est-elle terminée ? On vous dit !

© @samheughanSam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser dans Outlander

de loin ÉtrangerC’est l’une des séries d’époque les plus regardées au monde. Basé sur les livres de Diana Gabaldón, le strip a été adapté pour le petit écran par Starz puis a fait le tour du monde via Netflix. En fait, ce fut un tel succès qu’il en est déjà à sa sixième saison et, comme l’a confirmé la production, il y en aura une septième qui est sur le point d’être tournée.

C’est, évidemment, depuis sa première en 2014, Étranger il a su attraper les utilisateurs avec son intrigue incroyable et historique. La série et les livres de Gabaldón suivent l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser, mais en même temps, ils se concentrent sur les événements historiques qui se sont produits en Écosse et, plus tard, aux États-Unis où de nombreux membres du clan écossais se sont réfugiés après. la bataille de Culloden. Et, sous ce postulat, la fiction ne cesse de croître.

Avec Sam Heughan et Caitriona Balfe en tête en tant que Jamie et Claire respectivement, la bande présente un affichage de production impressionnant. De plus, sept ans se sont écoulés depuis sa première et le cadre et la caractérisation des personnages sont toujours uniques. A tel point qu’en cette sixième saison il ne pouvait y avoir d’exceptions et, afin de la promouvoir et pour que tout le monde le confirme, Heughan est apparu devant Jimmy Fallon dans Le spectacle de ce soir faire de la publicité.

Cependant, ce qui a été le plus surprenant dans cette interview, c’est qu’il a parlé de son avenir dans la série. L’acteur est le personnage principal depuis la première édition et imaginer le drame sans un Jamie Fraser incarné par Sam Heughan est impossible.. Mais, encore, cela pourrait arriver. Bien que, dans un premier temps, l’interprète ait commencé à parler du temps qu’il restait à vivre à ce grand projet: « Diana Gabaldón a écrit cette incroyable série. Elle est dans le tome 10, et nous sommes sur le point de faire le tome 7 de la saison 7, donc nous avons encore un long chemin à parcourir.« , mentionné.

Face à cela, Jimmy Fallon a opté pour ses questions directes et a lancé : «Savez-vous comment ça se termine ?» et, sous l’œil attentif des fans, Heughan a répondu : «Je sais, je sais comment ça se termine. Elle m’a révélé la fin il y a longtemps en fait. C’est dans sa tête et dans mon e-mail alors espérons que je ne me fasse pas pirater”. Mais, après cette petite blague sur la conclusion de l’histoire, vint ce que personne ne s’attendait à entendre : Peut être fait Étranger sans Jamie Fraser ? L’acteur le pense !

« Il y a tellement de projets en cours, comme la série Lord John, et il y a aussi la préquelle sur les parents de Jamie. Mais je peux certainement regarder Outlander sans Jamie.« , étaient ses mots exacts. Et, bien qu’il n’ait pas dit avec certitude qu’il envisageait de quitter le drame, ce commentaire a laissé un goût amer aux fans que l’interprète a pu assimiler en confirmant que la préquelle du strip parlera de ses parents. Je veux dire, quel sera l’avenir de Jamie ? Il est encore inconnu et, apparemment, il ne le sait pas non plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂