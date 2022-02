Confirmez Star Trek 4 avec les retours de Chris Pine et Zachary Quinto

Paramount Pictures

Star Trek reviendra sur grand écran après une longue absence et le casting mené par Chris Pine et Zachary Quinto sera de la partie. Toutes les informations!

La franchise Star Trek a été revitalisé avec l’entrée en 2009 d’un film qui a modifié la chronologie de l’histoire originale pour faire place à une nouvelle histoire où le capitaine Kirk est personnifié par Chris Pin et le mystérieux M. Spock est sous la responsabilité de Zachary Quinto. À présent, primordial révélé que cette saga de trois films ajoutera une quatrième aventure pour le plus grand plaisir de tous randonnées.

JJ Abrams a été le réalisateur du premier volet de ces chapitres et a également pris en charge la suite intitulée Dans l’obscurité. Puis vint le tour de Justin Lin Oui Illimité, qui n’a pas eu le même accueil que les deux films précédents. Après ces trois films, il y a eu beaucoup de va-et-vient sur l’avenir de Star Trek dans les films. Même le cinéaste culte Quentin Tarantino avait des projets pour cette marque populaire qui ne se sont jamais concrétisés.

Star Trek revient au cinéma

Alors qu’un certain temps s’est écoulé depuis la dernière entrée de la série, primordial a l’intention manifeste que le navire Entreprise faire un nouveau voyage interstellaire avec le casting qui a su conquérir le cœur des randonnées en 2009 : Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg et John Cho. Rappelons-nous le triste décès d’Anton Yelchin en 2016. star trek 4 sera dirigé par Matt Shakman.

JJ Abramsproducteur, a déclaré : « Nous sommes ravis de dire que nous travaillons dur sur un nouveau film Star Trek qui sera tourné plus tard dans l’année et qui mettra en vedette notre distribution originale et de nouveaux personnages qui, je pense, seront vraiment amusants, excitants et aideront à amener Star Trek to life. » des zones que vous n’avez jamais vues auparavant. Nous sommes ravis de ce film. »

Le cinéaste, qui cette fois fait partie du projet dans d’autres fonctions, a ajouté : «Nous avons un tas d’autres histoires dont nous parlons et qui, selon nous, seront vraiment excitantes, alors j’ai hâte que vous voyiez ce que nous préparons. Jusque-là, vivez longtemps et prospérez. »accueilli avec un clin d’œil à la culture vulcaine.

Rappelons-nous que JJ Abrams Il a récemment eu un passage inoubliable dans l’autre grande franchise intergalactique : guerres des étoilesoù il a réalisé la clôture d’une trilogie ratée avec son film L’Ascension de Skywalker. Alors que le cinéaste semble n’avoir aucun potentiel de rédemption pour les fans de l’oeuvre de Georges LucasLes randonnées ils l’ont bien considéré pour son travail dans l’autre saga.

