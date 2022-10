Confirmez le retour d’Henry Cavill en tant que Superman dans Black Adam

Warner Bros.

Le vœu des fans de DC Comics se rapproche de la réalisation avec la nouvelle du jour : ¿Henry Cavill en Superman dans Black Adam ?

©Warner Bros.Ils confirment le retour d’Henry Cavill en tant que Superman dans Black Adam.

La Univers étendu DC a traversé de multiples mouvements ces dernières années, mais nul doute que le limogeage de Henry Cavill Cela a été l’un des grands coups qu’ils ont subis. L’interprète s’est pris d’affection pour l’interprétation Superman et diverses campagnes ont été menées sur les réseaux sociaux pour demander son retour, bien que la réponse de Warner Bros. ait toujours été négative. Cependant, Au cours des dernières heures, des informations ont été divulguées qui pourraient garantir son retour.

Homme d’acier, Batman contre. Superman Oui Ligue des Justiciers de 2017 sont les longs métrages auxquels il a activement participé au sein de la DCEU, mais le dernier film a été un échec retentissant et a commencé à susciter des inquiétudes au sein de la société de production. Tout a explosé quand l’acteur a refusé de faire une apparition dans Shazam ! et ils ont pris la décision de le virer. De là, des pétitions ont surgi sous le hashtag « #HenryCavillSuperman » après son inclusion dans le Snyder Cut et indique aujourd’hui qu’il a eu un effet.

+ Ils confirment le retour d’Henry Cavill en tant que Superman

L’attente du fandom avait été perdue il y a quelques mois quand date limite signalé qu’il y avait de fortes rumeurs de présence de Henry Cavill à San Diego Comic-Con pour parler de Superman, mais il a dépassé le panel DC Comics et il n’y avait aucun signe de l’acteur. A quelques jours de la sortie du prochain film de la franchise, il a été dit qu’il reviendrait enfin comme l’homme d’acier dans Adam noir.

MyTimeToShineHelloun initié reconnu sur les réseaux sociaux pour avoir divulgué des détails importants, a publié : « Oui, Henry Cavill est de retour. Il a le costume classique avec le score de [John] Williams et dit: «Nous devons parler de Black Adam.. Ensuite, il a fait remarquer qu’au moment de son apparition, la bande-son classique de Superman de John Williams est entendue et est également jouée lors du générique final, en plus du fait que le costume est similaire au premier qu’il portait.

Pour le moment, il s’agit d’une rumeur et aucune autorité officielle n’a fait référence à ces fuites. Adam noir Il sortira en salles le 20 octobre et là on saura enfin si Henry Cavill Il sera de retour en tant que Superman, un fait que les fans attendent et même Dwayne « The Rock » Johnson à l’époque s’est prononcé en faveur de son retour. Pendant ce temps, les réseaux sociaux en sont convulsés et le célèbrent comme un triomphe.

