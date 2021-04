Confirmez la troisième saison tant attendue de « Master of None »

Les fans de «Master of None», la sitcom créée par et mettant en vedette Azis Ansari, seront soulagés, après une attente de près de quatre ans, que la série primée aux Emmy Awards ait été confirmée pour une troisième saison, qui sera à nouveau exclusive au catalogue Netflix.

Selon un nouveau rapport de Consequence Of Sound, « Master of None » fait partie de la nouvelle liste de séries et de films que Netflix a programmé pour arriver dans son catalogue en mai prochain, bien qu’il ne mentionne pas de date en particulier.

Certains rapports parus au début de l’année indiquent qu’Ansaru aurait été vu en tournage pour la série, qui a eu lieu dans la ville de Londres. On sait que la production du programme aurait commencé au printemps dernier bien que, comme toutes les séries et tous les films de la plateforme, ses activités aient été interrompues avant l’émergence de la pandémie.

« Master of None » met en scène Aziz Ansari dans le rôle de Dev Shav, un acteur connu pour une publicité qui peine à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et ses relations amoureuses, tout en étant constamment confronté à une industrie qui ne lui propose que des rôles qui représentent des stéréotypes indiens insensibles .

Les détails de cette nouvelle saison n’ont pas encore été révélés, bien que l’on sache que l’actrice britannique Naomi Ackie (connue pour son travail sur « The End of the F * cking World ») pourrait jouer l’intérêt amoureux d’Ansari cette saison. Lena Waithe est également susceptible de répéter son interprétation de Denise dans la série.

Le retour de « Master of None » est vraiment surprenant après, après la fin de la deuxième saison, Ansari a même suggéré qu’il ne reviendrait pas dans la série faute d’inspiration. « Je dois devenir un gars différent avant d’écrire la saison trois », a-t-il noté dans une conversation avec Vulture. « Je n’ai plus rien à dire sur le fait d’être un jeune célibataire à New York qui mange tout le temps en ville. »

En 2018, Aziz Ansari a reçu une accusation d’abus sexuel, qui après l’avoir nié, l’acteur et comédien a gardé un profil bas dans sa carrière. Il aborderait le problème lors de sa tournée de stand-up 2019 et de sa comédie spéciale Netflix intitulée « Right Now », bien qu’il n’ait jamais présenté d’excuses publiques à l’accusateur.