Confirmez la sortie du remake de « Destroy All Humans ! 2″

Suite à une fuite d’informations majeure via PlayStation, l’équipe de THQ Nordic a officiellement confirmé qu’un remake du jeu original attendu par les fans sera publié : « Détruisez tous les humains ! 2 », étant le deuxième remake que l’équipe de Black Forest Games a réalisé après le lancement du premier opus de la franchise l’année dernière.

THQ Nordic a dévoilé les plans de sortie de cette nouvelle version de « Destroy All Humans ! 2″ lors d’une présentation spéciale que la société a faite à l’occasion de son 10e anniversaire, notant que le jeu portera le sous-titre de » Reprobed « et présentera une récréation identique au jeu initialement sorti en 2006.

Après avoir dévoilé une bande-annonce amusante dans laquelle on voit Crypto sur la lune alors qu’il agace quelques astronautes au rythme de « Amerika » de Rammstein, THQ Nordic a également présenté un aperçu du gameplay du jeu, qui a intégré la mécanique de l’original dans combinaison avec une nouvelle section graphique qui soulèvera la nostalgie chez les fans vétérans de la franchise.

« Crypto est de retour avec une licence pour sonder. L’envahisseur extraterrestre revient plus animé que jamais. Découvrez les vibrantes années 60 et leur gloire induite chimiquement et vengez-vous du KGB pour avoir fait exploser votre vaisseau-mère. Vous devrez former des alliances avec des membres de la même espèce qui sont venus réduire en esclavage », indique la description du jeu dans Steam.

« Destroy All Humans 2: Reprobed », contrairement à son opus précédent, n’a jusqu’à présent été confirmé que pour une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X / S et PC. THQ Nordic n’a pas proposé de fenêtre de lancement approximative, mais elle devrait être dans le courant de 2022.