Confirmez la dernière saison de The Marvelous Mrs. Maisel sur Prime Video

La série mettant en vedette Rachel Brosnahan donne le meilleur des annonces un jour après sa première. Passez en revue tout ce qui est connu jusqu’au moment de la dernière partie de la fiction.

© Prime VidéoRachel Brosnahan joue dans La merveilleuse Mme Maisel.

La meilleure nouvelle est venue pour les adeptes de La merveilleuse Mme Maisel. Et c’est que Première vidéola plateforme de streaming responsable de la série à succès, a confirmé qu’elle sera renouvelée par un cinquième et dernière saison. L’annonce intervient juste un jour avant la première de la quatrième partie, dans laquelle Rachel Brosnahan se mettra une nouvelle fois dans la peau de celle qui se métamorphose en comédienne de stand-up.

La production est arrivée sur le service d’abonnement en 2017 pour raconter l’histoire de la vie de Midge Maisel à New York en 1958. Juste au moment où elle semblait tout avoir, une torsion l’oblige à décider à quoi d’autre elle est bonne. Écrit et réalisé par Amy Sherman-Palladinoa réussi à éblouir les utilisateurs de plus de 240 pays, le faisant ainsi prolonger de quatre livraisons de plus que prévu.

En ce sens, Amazon Studios a pour la première fois donné son feu vert à une nouvelle série à plusieurs saisons. C’est que le cinquième et dernier volet est déjà en plein tournage à New York. Ce n’est pas pour moins, car c’est une bande qui a remporté 20 Emmy Awards et a eu un énorme écran avec plus de 34 000 acteurs défilant tout au long de ses quatre parties.

Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aron et Luke Kerby compléter le casting et reviendra demain accompagné d’invités spéciaux tels que Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters et Jason Alexander. Ainsi, ce 18 février, le casting reviendra avec deux nouveaux épisodes, en première tous les vendredis pendant quatre semaines.

Jennifer Salke, responsable de la société de divertissement, a assuré la confirmation de la dernière saison : « La merveilleuse Mme Maisel a ouvert la voie comme aucune autre, élevant les histoires que nous racontons sur les femmes, défiant les normes de notre industrie et modifiant à jamais le paysage du divertissement avec sa narration unique. J’ai hâte que les fans et notre public mondial de Prime Video savourent chaque instant alors que nous entamons l’aboutissement d’une série révolutionnaire et inoubliable.”.

