Confirmé : Windows 11 Home sera gratuit pour les utilisateurs de Windows 10, un compte Microsoft et une connectivité Internet seront requis

La nouvelle version du système de Microsoft, Windows 11, est enfin officielle. Ceux de Redmond ont annoncé les principales nouveautés et, bien qu’ils n’aient pas précisé de date, on sait déjà que sera gratuit pour les utilisateurs de Windows 10.

Bien entendu, le nouveau système nécessite une série de configurations matérielles mais aussi d’autres pour pouvoir l’installer. Parmi eux se trouvent une connexion internet et un compte Microsoft.

La mise à jour sera gratuite, mettez à jour notre PC au niveau matériel non

La société a précisé que Windows 11 Home sera disponible via une mise à jour gratuite sur les ordinateurs équipés de Windows 10 et sur les nouveaux ordinateurs à venir. Comme nous l’avons dit, ils n’ont pas précisé de date, ils ont dit que cela commencerait « pendant les vacances de Noël » et que cela se poursuivrait en 2022.

Ce qui est nécessaire pour recevoir cette mise à jour gratuite est avoir Windows 10, une connexion internet et un compte Microsoft. C’est-à-dire qu’il arrivera via Windows Update et, comme pour toute mise à jour du système, vous aurez besoin de la connexion pour télécharger et aussi que nous ayons un compte sur votre service, ce qui n’était pas obligatoire auparavant.

En plus de cela, nous devrons laisser un trou dans notre disque dur pour que le système puisse s’adapter, notamment 64 Go. Cela avec 4 Go de RAM, un processeur 64 bits et la prise en charge du TPM 2.0, avec lequel il est possible que de nombreux ordinateurs soient obsolètes même s’ils sont puissants.

Il est donc préférable de vérifier si notre ordinateur est compatible, surtout si nous devons (ou souhaitons) installer les versions pour les développeurs qui arriveront avant la version finale. Le nouveau système apporte, en plus d’un nouveau design et des nouveautés pour jeu, l’arrivée des applications Android dans votre boutique, nous verrons comment elles fonctionnent et verrons toutes ces nouveautés.