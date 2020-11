Confirmé: Take-Two envisage d’acquérir Codemasters pour 820 millions d’euros

Après tout récemment Microsoft avec le rachat de Zenimax Media et donc aussi Bethesda Softworks fait sensation, maintenant Take-Two («GTA», «Red Dead Redemption») veut emboîter le pas. Les rapports actuels indiquent que la société a l’intention d’acquérir son concurrent Codemasters (franchise «Dirt»).

Les premiers chiffres circulent déjà. Take-Two serait disposé, selon Gematsu, à investir environ 740 millions de livres (environ 820,67 millions d’euros) pour l’acquisition de Codemasters. Le studio «F1» a d’abord commenté les premiers rapports selon lesquels le directoire recommanderait aux actionnaires d’accepter l’offre. En supposant, bien sûr, que Take-Two ait fait une offre officielle.

Take-Two confirme son intérêt pour l’acquisition de Codemasters

Pendant ce temps, Take-Two a officialisé son intérêt pour Codemasters. Un communiqué de presse a confirmé que « Que la société soumette une proposition d’acquérir la totalité du capital-actions émis de l’éditeur et développeur de jeux basé au Royaume-Uni Codemasters » Avait présenté. Une partie du montant de la reprise doit être payée en espèces, l’autre partie sous la forme d’actions Take Two.

© Codemasters

Take-Two est convaincu que « Avec cet accord, fusionnez deux portefeuilles de divertissement interactif de première classe » pouvoir « Par quoi le label d’édition 2K de Take-Two et Codemasters se compléterait dans une large mesure dans le genre de course. » Il souligne également que les performances de Codemasters peuvent bénéficier de la « Global[n] Le réseau de vente de Take-Two et la compétence opérationnelle de base de 2K dans l’édition « avantage.

En conclusion, cependant, les dirigeants de Take-Two soulignent dans leur message que rien n’est actuellement sec en ce qui concerne une acquisition de Codemasters:

« Alors que les pourparlers sont toujours en cours, on ne peut pas dire avec certitude que Take-Two fera une offre contraignante pour Codemasters. »

Take-Two a déjà confirmé son intérêt pour les rachats de studios

Peu de temps avant la fuite de l’intérêt de Take-Two pour Codemasters, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré dans le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de 2020 que de nouvelles acquisitions sur le marché du jeu vidéo étaient envisageables à l’avenir. Il s’est penché ici principalement sur l’acquisition de la société mère Bethesda Zenimax par la société américaine Microsoft pour 7,5 milliards de dollars américains.

© Microsoft / Bethesda Softworks

Cependant, Take-Two est également en mesure d’entrer sur le marché à l’avenir afin de reprendre d’autres sociétés:

«De notre point de vue, nous avons près de 2,4 milliards de dollars en liquidités. Nous n’avons aucune dette. Et nous prenons soin de développer agressivement notre entreprise dans le processus. […] Nous utiliserons également nos liquidités pour acquérir des entreprises si elles sont cohérentes sur le plan stratégique et si ces entreprises fonctionnent bien […]. «

Pour le moment, le rachat de Codemasters par Take-Two n’est pas encore officiel et n’est donc pas terminé. Si la société britannique acceptait l’offre, Take-Two élargirait son portefeuille pour inclure plusieurs marques bien connues telles que «Dirt», «F1», «Operation Flashpoint» et «Overlord».

