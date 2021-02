Confirmé! Seuls les moteurs 4 cylindres pour la nouvelle Mercedes Classe C (W206). Même l’AMG

Un peu plus d’une semaine après la révélation finale du nouveau Mercedes-Benz Classe C W206, plus de détails émergent sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle génération, l’accent étant mis sur les moteurs qui l’équiperont.

Pour les amateurs de moteurs à six et huit cylindres, nous n’avons pas de bonnes nouvelles: tous les moteurs de la nouvelle Classe C n’auront pas plus de quatre cylindres. Pas de V8 pour la Mercedes-AMG C 63, pas même un six cylindres pour le successeur de la C 43 … Ce sera tout « balayé » seulement et seulement quatre cylindres.

La chaîne M. Benz a eu l’occasion d’avoir un premier contact avec le modèle non divulgué et même de le conduire en tant que passager – avec Christian Früh au volant, responsable du développement des trois dernières générations de la Classe C -, ce qui a donné l’occasion de découvrir plusieurs de ses caractéristiques:

Que «découvrons-nous»?

Nous avons appris que la nouvelle Classe C W206 sera un peu plus grande à l’extérieur et à l’intérieur et partagera une grande partie de la technologie à bord avec la nouvelle Classe S W223, à savoir la deuxième génération de MBUX. Et comme vous pouvez le voir, comme la Classe S, elle aura un écran vertical généreux dominant la console centrale.

L’unité que nous pouvons voir dans la vidéo était une ligne C 300 AMG, qui possède des éléments uniques, tels que le volant sport AMG, avec un fond coupé et une jante plus épaisse. Il est également possible d’observer que, comme la nouvelle Classe S, la nouvelle Classe C peut être équipée de quatre roues directrices.

Quatre cylindres … pas un de plus

Le plus gros point fort doit cependant être donné à ses moteurs, car, comme nous l’avons dit, ils seront tous à quatre cylindres … pas un cylindre de plus!

Selon Christian Früh, tous, essence ou diesel, sont neufs ou comme neufs, car ils sont tous devenus, d’une manière ou d’une autre, électrifiés – à commencer par hybride doux 48 V et se terminant en hybrides brancher. La hybride doux 48 V ont un nouveau moteur-générateur électrique (démarreur-générateur intégré ISG), 15 kW (20 ch) et 200 Nm.

Cependant, ce sont les hybrides brancher pour attirer l’attention: 100 km d’autonomie électrique, c’est ce qui était promis, c’est-à-dire essentiellement deux fois plus qu’aujourd’hui. Une valeur possible grâce à la batterie qui double pratiquement sa capacité, de 13,5 kWh à 25,4 kWh.

Les hybrides brancher (essence et diesel) de la nouvelle Classe C W206 arrivera plus tard cet automne. En plus des 100 km d’autonomie électrique, le «mariage» entre le moteur thermique, en l’occurrence l’essence, et l’électrique garantit environ 320 ch de puissance et 650 Nm.

En outre, selon Früh, dans les moteurs à essence hybride doux nous aurons des puissances comprises entre 170 ch et 258 ch (moteurs 1,5 l et 2,0 l), tandis que dans les moteurs Diesel, elles seront comprises entre 200 ch et 265 ch (2,0 l). Dans ce dernier cas, on utilise l’OM 654 M, le quatre cylindres diesel le plus puissant du monde.

Au revoir, V8

Bien que rien ne soit mentionné dans la vidéo sur les futurs AMG basés sur le W206, il est confirmé par d’autres sources que la limitation à quatre cylindres s’étendra à la classe C la plus puissante.

Ce sera le M 139 le moteur choisi, qui équipe désormais les A 45 et A 45 S, pour remplacer le V6 du C 43 actuel et, plus choquant, le V8 biturbo tonitruant et bruyant du C 63 – a réduction des effectifs trop loin?

Si le successeur du C 43 (nom final encore à confirmer) combinera le puissant M 139 avec le système hybride doux 48 V, le C 63 deviendra un hybride brancher. Autrement dit, le M 139 sera combiné à un moteur électrique pour une puissance combinée maximale qui devrait atteindre, au moins, les 510 ch de l’actuel C 63 S (W205).

Et être hybride brancher, il sera même possible de voyager en mode 100% électrique. Signes des temps …