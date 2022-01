Confirmé? Robin pourrait faire partie de l’univers étendu de DC

Le film de Fille chauve-souris gagnait en notoriété au fur et à mesure que plus de détails sur le projet étaient connus. De cette façon, on savait en premier lieu que JK Simmons participerait au film sous le nom de James Gordon, le reliant au DC Univers étendu. Ensuite, la nouvelle a été que Michael Keaton incarnerait Batman dans cette aventure, peut-être en tant que mentor de l’héroïne et maintenant de nouvelles rumeurs sur cette histoire s’installent sur le Web.

Cette tranche de la DC Univers étendu est réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah avec Leslie Grace dans le rôle principal de Barbara Gordon avec des livres de Christina Hodson. Le méchant du film est joué par Brendan Fraser et ils disent qu’il est Firefly, un pyromane psychotique qui veut voir Gotham City brûler.

Robin arrive-t-il dans l’univers étendu de DC ?

Maintenant, une nouvelle image du plateau de tournage du film montrait le Dynamic Duo dans un « mural ». Oui, le Batman de Michael Keaton serait accompagné d’un Robin, une nouveauté dans le DC Univers étendu. Pour autant que l’on sache, le Robin du DCEU a été tué dans le passé par le Joker et Harley Quinn, du moins c’est ainsi qu’il a été révélé dans d’autres tranches de la franchise.

D’un autre côté, en spéculant un peu, le Batman de Keaton et son Robin viendraient d’un univers alternatif à celui que nous connaissons dans le DCEU actuel. D’après ce que l’on a pu voir dans la bande annonce de Le flash le Scarlet Runner est chargé d’amener ce personnage dans la continuité actuelle de la marque au cinéma. Sûrement Warner espérons que le « Valeur nostalgie » par Michael Keaton ajoute des points à cet Univers après avoir éliminé le SnyderVerse.

L’idée de ramener le Dynamic Duo sur grand écran à partir d’une dimension alternative semble risquée, mais cela piquera sûrement la curiosité du fandom qui est actuellement à l’affiche. « Regarder de côté » tout ce qui se passe dans le DC Univers étendu. De nombreuses polémiques se créent dans le monde des réseaux sociaux concernant ce que les adeptes de la marque veulent voir et Warner semble avoir perdu la boussole. Robin sera-t-il la réponse ?

