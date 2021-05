Confirmé: Regé-Jean Page ne revient pas à Bridgerton saison 2

The Kooples - Chemise jean écrue à poches ample - FEMME 2

Cette chemise en jean pour femme vous permet d'adopter la tendance oversize de la saison, pour mieux twister vos tenues les plus classiques. Sa nuance écrue lui offre un aspect particulièrement doux et lumineux, qui tranche avec ses multiples boutons-pression argentés sur le devant. Entièrement délavé, le modèle est également doté d'un col français et de poches à rabat latérales. Enfilez cette chemise écrue en toute simplicité sur un débardeur noir habillé et une jupe courte en denim. - BEIGE - FEMME